Brooks: 'Suns'dan kazanacağım para, motivasyonumu etkilemeyecek'

Phoenix Suns ile yeni sözleşme imzalayan Dillon Brooks, aldığı kontratın kendisini rehavete sürüklemeyeceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli oyuncu, NBA'de genç yeteneklerin sürekli geliştiğine dikkat çekerken, hücum repertuvarına yeni özellikler eklemek istediğini de belirtti.
Phoenix Suns'ın tecrübeli kanat oyuncusu Dillon Brooks, takımıyla yeni sözleşme imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun çalışma disiplinini veya gelişme arzusunu azaltmayacağını vurguladı.
Kariyeri boyunca kendisini motive eden unsurlardan birinin bu olduğunu belirten Brooks, NBA'de büyük kontratların zaman zaman oyuncuları rehavete sürükleyebildiğini söyledi:
"Bu, motorumu her zaman çalışır halde tutan şeylerden biri. NBA'de yükselmeye başladığım dönemlerde bazen paranın insanları rehavete sürüklediğini gördüm. Bulunduğunuz yerde rahat ediyorsunuz ve artık gelişmeniz gerekmediğini düşünüyorsunuz. Ancak yıllar içinde öğrendiğim bir diğer şey de NBA'in genç yeteneklerle birlikte sürekli daha iyi hale geldiği. Sizi o paraya ulaştıran çalışma şeklinizden bir yıl bile uzaklaşırsanız, başka biri gelip elinizdekini alır."
Brooks, oyununu geliştirmek adına özellikle hücumda daha etkili bir dış oyuncu haline gelmek istediğini belirtti.
Üç sayı tehdidine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Brooks, şöyle devam etti:
"Eksik kaldım demeyeyim, üçlükleri fena atmadım. Ama savunmayı dürüst tutabilmek için kendi şutumu yaratabildiğim bir üç sayılık atış eklemek istiyorum. Böylece savunmacılar bana biraz daha yukarıdan ve yakın oynamak zorunda kalır, ben de potaya gidip gerçekten sevdiğim şutları bulabilirim. Bir de pas verme konusu var. BG (Phoenix genel menajeri Brian Gregory), paslarım üzerinde çalışmam gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum."
Brooks ayrıca Suns'ın sezon arasında kadrosuna kattığı Miles Bridges ve Luke Kennard konusunda da heyecanlı olduğunu ifade etti.
Phoenix'in bu hamlelerle hem şut tehdidini hem de atletizmini artırdığını belirten Brooks, şunları söyledi:
"Bu iki oyuncuyla birlikte şut ve alan açma konusunda kadromuza önemli şeyler ekledik, aynı zamanda atletizm de kazandık. Farklı beşleri rahatlıkla kullanabiliriz. Miles'ın (Bridges) gelişi bu konuda bize yardımcı oluyor ve onun transferiyle biraz daha gençleşiyoruz. Heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Toronto'da uzun süredir kapalı kaldım ama yeniden işe koyulmak için sabırsızlanıyorum."
Phoenix Suns'ın tecrübeli kanat oyuncusu Dillon Brooks, takımıyla yeni sözleşme imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun çalışma disiplinini veya gelişme arzusunu azaltmayacağını vurguladı.
Kariyeri boyunca kendisini motive eden unsurlardan birinin bu olduğunu belirten Brooks, NBA'de büyük kontratların zaman zaman oyuncuları rehavete sürükleyebildiğini söyledi:
"Bu, motorumu her zaman çalışır halde tutan şeylerden biri. NBA'de yükselmeye başladığım dönemlerde bazen paranın insanları rehavete sürüklediğini gördüm. Bulunduğunuz yerde rahat ediyorsunuz ve artık gelişmeniz gerekmediğini düşünüyorsunuz. Ancak yıllar içinde öğrendiğim bir diğer şey de NBA'in genç yeteneklerle birlikte sürekli daha iyi hale geldiği. Sizi o paraya ulaştıran çalışma şeklinizden bir yıl bile uzaklaşırsanız, başka biri gelip elinizdekini alır."
Brooks, oyununu geliştirmek adına özellikle hücumda daha etkili bir dış oyuncu haline gelmek istediğini belirtti.
Üç sayı tehdidine yeni bir boyut kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Brooks, şöyle devam etti:
"Eksik kaldım demeyeyim, üçlükleri fena atmadım. Ama savunmayı dürüst tutabilmek için kendi şutumu yaratabildiğim bir üç sayılık atış eklemek istiyorum. Böylece savunmacılar bana biraz daha yukarıdan ve yakın oynamak zorunda kalır, ben de potaya gidip gerçekten sevdiğim şutları bulabilirim. Bir de pas verme konusu var. BG (Phoenix genel menajeri Brian Gregory), paslarım üzerinde çalışmam gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerinde çalışıyorum."
Brooks ayrıca Suns'ın sezon arasında kadrosuna kattığı Miles Bridges ve Luke Kennard konusunda da heyecanlı olduğunu ifade etti.
Phoenix'in bu hamlelerle hem şut tehdidini hem de atletizmini artırdığını belirten Brooks, şunları söyledi:
"Bu iki oyuncuyla birlikte şut ve alan açma konusunda kadromuza önemli şeyler ekledik, aynı zamanda atletizm de kazandık. Farklı beşleri rahatlıkla kullanabiliriz. Miles'ın (Bridges) gelişi bu konuda bize yardımcı oluyor ve onun transferiyle biraz daha gençleşiyoruz. Heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Toronto'da uzun süredir kapalı kaldım ama yeniden işe koyulmak için sabırsızlanıyorum."