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Edwards: "Spurs ve Thunder'ı yenebileceğimizi düşünüyorum"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, yenilenen kadrolarının bu sezon başarılı bir uyum yakalayacağına inanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Edwards: 'Spurs ve Thunder'ı yenebileceğimizi düşünüyorum'
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Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, yenilenen kadrolarının bu sezon başarılı bir uyum yakalayacağına inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Edwards, Batı Konferansı'nın güçlü ekipleri Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs karşısında da kendilerine güvendiğini söyledi.

Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards, takımının yeni parçalarla birlikte başarılı bir şekilde uyum sağlayacağı konusunda oldukça iddialı.

Edwards'ın Minnesota'ya olan güveni, Timberwolves'ın bu sezon Batı Konferansı'nı kazanabileceğini düşünecek kadar yüksek.

Filipinler'in başkenti Manila'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ESPN'e konuşan Edwards, Oklahoma City Thunder ve San Antonio Spurs ile olası eşleşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu iki takıma karşı oynarsak, onları yeneceğimizi düşünüyorum."

All-NBA seçilmiş yıldız guard, buna karşın Minnesota'nın bu seviyeye ulaşabilmek için önünde hâlâ yapması gereken işler bulunduğunu kabul etti.

Şampiyonluğun kendisi için büyük anlam taşıyacağını belirten Edwards, Timberwolves'ın şu aşamada nihai hedefe değil, takım kimyasını oluşturmaya odaklandığını söyledi:

"Şampiyon olmak çok şey ifade ederdi… Ama şu anda şampiyonluğu kazanmayı düşündüğümüzü sanmıyorum. Adım adım ilerliyoruz. LaMelo (Ball) geldi, yeni bir oyuncumuz ve kadroda birçok yeni parçamız var.

Bu yüzden şu anda bütün bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte uyum yakalamaya çalıştığımızı düşünüyorum."

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