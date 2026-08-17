Galatasaray'da zor hedef: Abde Ezzalzouli

Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviyeler için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten Abde Ezzalzouli'yi de alternatif listesine ekledi ancak bu transfer hiç kolay gözükmüyor.
60 MİLYON EURO İSTENİYOR
Real Betis, 24 yaşındaki futbolcusu için 60 milyon euro bekliyor ve indirime sıcak bakmıyor.
TALİBİ ÇOK FAZLA
Faslı futbolcu ile Galatasaray dışında; Borussia Dortmund, Roma, Newcastle United ve Aston Villa da ilgileniyor.
Real Betis ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
İspanyol ekibinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Abde Ezzalzouli, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.
60 MİLYON EURO İSTENİYOR
Real Betis, 24 yaşındaki futbolcusu için 60 milyon euro bekliyor ve indirime sıcak bakmıyor.
TALİBİ ÇOK FAZLA
Faslı futbolcu ile Galatasaray dışında; Borussia Dortmund, Roma, Newcastle United ve Aston Villa da ilgileniyor.
Real Betis ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
İspanyol ekibinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Abde Ezzalzouli, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.