17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
21:30
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
21:30
17 Ağustos
Deportivo-Elche
22:00
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
22:15
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
22:00

Galatasaray'da zor hedef: Abde Ezzalzouli

Galatasaray, Real Betis'ten Abde Ezzalzouli'yi alternatif listesine ekledi ancak 24 yaşındaki Faslı futbolcunun transferi kolay gözükmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da zor hedef: Abde Ezzalzouli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, hücum hattına yapacağı takviyeler için girişimlerine devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Real Betis'ten Abde Ezzalzouli'yi de alternatif listesine ekledi ancak bu transfer hiç kolay gözükmüyor.

60 MİLYON EURO İSTENİYOR

Real Betis, 24 yaşındaki futbolcusu için 60 milyon euro bekliyor ve indirime sıcak bakmıyor.

TALİBİ ÇOK FAZLA

Faslı futbolcu ile Galatasaray dışında; Borussia Dortmund, Roma, Newcastle United ve Aston Villa da ilgileniyor.

Real Betis ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Faslı yıldızın güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

İspanyol ekibinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Abde Ezzalzouli, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.