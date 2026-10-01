TFF'de istifa iddiaları: 12 isim

Türkiye Futbol Federasyonu'nda arka arkaya istifa haberleri gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF yönetiminden 1 asil, 2 yedek yönetim kurulu üyesi ve 9 kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üye görevinden istifa ettiği iddia edildi.
İstifa ettiği öne sürülen yöneticilerin isimleriyse şöyle:
Ural Aküzüm (TFF Yönetim Kurulu Üyesi)
Adem Doğrul (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Kazım Şengöçgel (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
İSTİFA FURYASI KURULLARA DA SIÇRADI
Başkanlığını İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı TFF Yönetim Kurulu'ndan peş peşe gelen 4 istifanın ardından 4 farklı kuruldan 9 ismin daha istifasını sundukları bildirildi.
* Mehmet Emin Birpınar
* Çağrı Kanver
* Selçuk Azeri
* Ahmet Kurşunlu
* Kerim Vural
*Azize Yüce Şahin
*Ahmet Gökçe
*Muhammed Alpdündar
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Çarşamba gecesi iddia edilen istifalara karşın henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama gelmedi.
İstifa ettiği öne sürülen yöneticilerin isimleriyse şöyle:
Ural Aküzüm (TFF Yönetim Kurulu Üyesi)
Adem Doğrul (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Kazım Şengöçgel (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
İSTİFA FURYASI KURULLARA DA SIÇRADI
Başkanlığını İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı TFF Yönetim Kurulu'ndan peş peşe gelen 4 istifanın ardından 4 farklı kuruldan 9 ismin daha istifasını sundukları bildirildi.
* Mehmet Emin Birpınar
* Çağrı Kanver
* Selçuk Azeri
* Ahmet Kurşunlu
* Kerim Vural
*Azize Yüce Şahin
*Ahmet Gökçe
*Muhammed Alpdündar
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Çarşamba gecesi iddia edilen istifalara karşın henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama gelmedi.