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TFF'de istifa iddiaları: 12 isim

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ve kurullarında üst üste istifalar gelmeye başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 10:01
TFF'de istifa iddiaları: 12 isim
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda arka arkaya istifa haberleri gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF yönetiminden 1 asil, 2 yedek yönetim kurulu üyesi ve 9 kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üye görevinden istifa ettiği iddia edildi.

İstifa ettiği öne sürülen yöneticilerin isimleriyse şöyle:

Ural Aküzüm (TFF Yönetim Kurulu Üyesi)
Adem Doğrul (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Kazım Şengöçgel (TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)

İSTİFA FURYASI KURULLARA DA SIÇRADI

Başkanlığını İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı TFF Yönetim Kurulu'ndan peş peşe gelen 4 istifanın ardından 4 farklı kuruldan 9 ismin daha istifasını sundukları bildirildi.

* Mehmet Emin Birpınar
* Çağrı Kanver
* Selçuk Azeri
* Ahmet Kurşunlu
* Kerim Vural
*Azize Yüce Şahin
*Ahmet Gökçe
*Muhammed Alpdündar

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Çarşamba gecesi iddia edilen istifalara karşın henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama gelmedi.

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