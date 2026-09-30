A Milli Takım'da Belçika mesaisi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarına Riva'da devam etti. Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu takımla çalışırken, Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de idmana katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
A Milli Takım'da Belçika mesaisi
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yaptı.

TAKTİK VE DURAN TOP ÇALIŞMASI

Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti.

Ay-yıldızlılar, sahadaki ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi.

EMİRHAN TOPÇU TAKIMLA ÇALIŞTI

Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, bugün takımla birlikte çalıştı.

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A Milli Takım'ın antrenmanına katıldı.

TFF YÖNETİMİ ANTRENMANI İZLEDİ

A Milli Takım'ın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

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