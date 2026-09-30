A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman yaptı.
TAKTİK VE DURAN TOP ÇALIŞMASI
Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti.
Ay-yıldızlılar, sahadaki ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi.
EMİRHAN TOPÇU TAKIMLA ÇALIŞTI
Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, bugün takımla birlikte çalıştı.
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A Milli Takım'ın antrenmanına katıldı.
TFF YÖNETİMİ ANTRENMANI İZLEDİ
A Milli Takım'ın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.
TAKTİK VE DURAN TOP ÇALIŞMASI
Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya geçti.
Ay-yıldızlılar, sahadaki ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi.
EMİRHAN TOPÇU TAKIMLA ÇALIŞTI
Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, bugün takımla birlikte çalıştı.
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de A Milli Takım'ın antrenmanına katıldı.
TFF YÖNETİMİ ANTRENMANI İZLEDİ
A Milli Takım'ın çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.