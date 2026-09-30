Porto'dan sürpriz hamle: Chris Smalling

Porto, savunma hattına tecrübeli bir isim katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekiz ekibi, eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı oyuncusu Chris Smalling'in transferini tamamlamak üzere.
BEDELSİZ TRANSFER
Bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki savunmacının Porto'ya bedelsiz olarak katılacağı belirtildi.
Smalling'in transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.
SON İKİ SEZONU AL-FAIHA'DA GEÇİRDİ
Kariyerinde Manchester United forması da giyen İngiliz stoper, son iki sezonunu Suudi Arabistan ekibi Al-Faiha'da geçirdi.
Porto'nun sağlık kontrollerinin ardından Smalling transferini tamamlaması bekleniyor.
BEDELSİZ TRANSFER
Bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki savunmacının Porto'ya bedelsiz olarak katılacağı belirtildi.
Smalling'in transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.
SON İKİ SEZONU AL-FAIHA'DA GEÇİRDİ
Kariyerinde Manchester United forması da giyen İngiliz stoper, son iki sezonunu Suudi Arabistan ekibi Al-Faiha'da geçirdi.
Porto'nun sağlık kontrollerinin ardından Smalling transferini tamamlaması bekleniyor.