Porto'dan sürpriz hamle: Chris Smalling

Porto'nun 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling'in transferinde sona geldi...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 19:00 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 19:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Porto'dan sürpriz hamle: Chris Smalling
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Porto, savunma hattına tecrübeli bir isim katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekiz ekibi, eski Manchester United ve İngiltere Milli Takımı oyuncusu Chris Smalling'in transferini tamamlamak üzere.

BEDELSİZ TRANSFER

Bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki savunmacının Porto'ya bedelsiz olarak katılacağı belirtildi.

Smalling'in transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

SON İKİ SEZONU AL-FAIHA'DA GEÇİRDİ

Kariyerinde Manchester United forması da giyen İngiliz stoper, son iki sezonunu Suudi Arabistan ekibi Al-Faiha'da geçirdi.

Porto'nun sağlık kontrollerinin ardından Smalling transferini tamamlaması bekleniyor.

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