Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı!

Galatasaray'da futbolcuların saha dışındaki aktivitelerine yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi.



Sarı-kırmızılı oyunculardan, sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle kick boks yapmamaları istendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

343 Digital YouTube kanalında Galatasaray gündemini değerlendiren Ali Naci Küçük, teknik heyet, sağlık heyeti ve yönetimin milli ara öncesinde futbolculara bu konuda bilgilendirme yaptığını aktardı.





KICK BOKS YASAKLANDI

Oyunculara yapılan bilgilendirmede, darbe alınan ekstra sporların futbolcuların sakatlıklarını tetikleyebileceğinin dile getirildiği ifade edildi. Bu nedenle kick boksun Galatasaray'da yasaklandığı belirtildi.





4-5 FUTBOLCU YAPIYOR

Uygulamanın Abdülkerim Bardakcı özelinde olmadığı vurgulanırken, Galatasaray'da en az 4-5 futbolcunun kick boks yaptığı aktarıldı.



Ayrıca futbolcuların yapacağı özel antrenmanlar konusunda kulübün bilgilendirilmesinin istendiği kaydedildi.



