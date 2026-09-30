Fatih Karagümrük'ten bahis sevklerine yanıt: 'Bağlantımız yok'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında yaptığı sevklerin ardından Fatih Karagümrük'ten açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İstanbul ekibi, PFDK'ye sevk edilen ve kulüp yöneticisi olarak gösterilen kişilerin Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile bağlantısının bulunmadığını belirtti.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Kulübümüz yöneticisi gibi gösterilmiş kişilerin, Fatih Karagümrük Sportif A.Ş. Kulüp Yönetimi ile doğrudan ya da dolaylı yoldan hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.





Söz konusu kişiler Karagümrük Derneği ve Taraftarlar Derneği yöneticileridir. Ayrıca söz konusu Derneğin herhangi bir sportif faaliyeti de bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine arz olunur."



Sevklerin tamamını görmek için tıklayınız





