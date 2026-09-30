Portekiz'de büyük kriz: Cristiano Ronaldo

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. grubun üçüncü haftasında perşembe günü Danimarka ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Cristiano Ronaldo'nun çıkardığı kriz manşetleri süslemeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Norveç karşısında yedek kulübesinden çıkamayan ve son düdüğün hemen ardından soyunma odasına giden kaptan, bu karşılaşmadan iki gün sonra Portekiz kafilesiyle birlikte Malmö'nün stadı Eleda Stadion'a geldi.
Öğleden sonraki antrenmanın başlamasına yaklaşık yarım saat kala tek başına sahaya çıkan Ronaldo, birkaç dakika sonra kameraların görüş alanından uzaklaştı ve bir daha sahaya dönmedi.
STADA GELDİ, SALONDA ÇALIŞMAK İÇİN OTELE DÖNDÜ
Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla takımın konakladığı otele geri döndü.
Federasyonun verdiği bilgiye göre Ronaldo'nun bir önceki gün çalıştığı stadın spor salonunda, 41 yaşındaki futbolcu için hazırlanan özel antrenman programında ihtiyaç duyulan belirli bir ekipman bulunmuyordu.
Peki, kısa süre sonra otele dönecek olan Ronaldo neden takımla birlikte stada geldi?
A BOLA'ya konuşan federasyon kaynağı, Jorge Jesus'un her antrenmandan önce oyuncuları bir araya getirerek çalışma planını anlattığını belirtti. Normal antrenmana katılacak oyuncular ile özel çalışma yapacak futbolcuların bu toplantıda ayrıldığı ifade edildi.
JORGE JESUS İLE KISA GÖRÜŞME
Ronaldo ile Jorge Jesus, salı akşamı Eleda Stadion'daki yedek kulübelerinden birinde kısa bir görüşme de gerçekleştirdi.
Portekizli yıldız, telefonuyla ilgilenirken kahvesini içti ve ardından oturdu. Bu sırada yanına gelen Jorge Jesus ile birkaç saniye boyunca fikir alışverişinde bulunan Ronaldo, daha sonra stattan ayrıldı.
FİZİKSEL BİR SORUNU BULUNMUYOR
Ronaldo, geçen pazar günü Norveç karşısında alınan galibiyetin arifesinden bu yana takımla normal antrenman yapmıyor.
Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu, önceki gün de Norveç maçında yedek kalan oyuncularla birlikte Malmö'deki saha çalışmasına katılmamış, stadın spor salonunda çalışmıştı.
Portekiz Futbol Federasyonu'na göre Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir fiziksel sorunu olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmuyor.
Kaptanın, Danimarka karşılaşması öncesinde bu öğleden sonra yapılacak son antrenmanda takıma katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmiş değil.
NORVEÇ'TEKİ KARAR RONALDO'YU MEMNUN ETMEDİ
Antrenmanlara katılmaması ve buna ilişkin açıklamalar sürerken Ronaldo etrafındaki tartışmalar da büyüyor.
Portekiz kaptanı, Oslo'da oynanan karşılaşmada kendisine süre verilmemesinden memnun kalmadı. Maçın bitiminde gösterdiği tepki de bu rahatsızlığını ortaya koydu.
A BOLA'nın haberine göre Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönemindeki rolü, son günlerde yıldız futbolcu ile Jorge Jesus arasında konuşuldu. Bu konu, milli takım kampı başlamadan önce de ikilinin gündemindeydi.
Jorge Jesus'un, ilk 11'de başlamasa bile Ronaldo'nun maçta süre alacağını kamuoyu önünde de söylemesi nedeniyle Cristiano, Norveç karşılaşmasının tamamını yedek kulübesinde geçirmeyi beklemiyordu.
Portekiz Teknik Direktörü, maçın ardından karşılaşmanın gelişimi nedeniyle bu planın uygulanamadığını açıkladı. Ancak Ronaldo, Jesus'un kendisiyle ilgili tercihine katılmadı.
İKİLİDEN SORUNU AŞMAK İÇİN GÖRÜŞME
Bununla birlikte Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo, salı akşamı yeniden bir araya geldi.
Görüşerek fikir alışverişinde bulunan teknik direktör ve kaptan, ortaya çıkan durumu aşmak adına olumlu adımlar attı.
Ronaldo ise tüm bu tartışmaların dışında, salı akşamı sosyal medya hesabından Portekiz kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcu, paylaşımına Portekiz bayrağı ve kalp emojisi ekledi.
GONÇALO RAMOS İLK 11'E DAHA YAKIN
Portekiz'in 11 gün içinde dört maça çıkması, Jorge Jesus'u oyuncuların fiziksel durumunu gözeterek kadroyu yönetmeye zorluyor.
Galler ve Norveç karşılaşmaları arasında ilk 11'de dört değişiklik yapan deneyimli teknik adam, yarın Danimarka karşısında da kadroda yeniden değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Oslo'da olduğu gibi Danimarka karşılaşmasının da fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı geçmesi bekleniyor. Bu nedenle Jesus'un birçok mevkide daha dinç oyunculara görev vermesi öngörülüyor.
Cristiano Ronaldo'nun durumu ve cumartesi gününden bu yana takımla antrenmana çıkmaması dikkate alındığında, Portekiz hücumunun merkezinde görev almak için Gonçalo Ramos'un öne geçtiği görülüyor. Ancak Ronaldo etrafında yaşanan gelişmelerin devamı da bekleniyor.
Öğleden sonraki antrenmanın başlamasına yaklaşık yarım saat kala tek başına sahaya çıkan Ronaldo, birkaç dakika sonra kameraların görüş alanından uzaklaştı ve bir daha sahaya dönmedi.
STADA GELDİ, SALONDA ÇALIŞMAK İÇİN OTELE DÖNDÜ
Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'na ait bir araçla takımın konakladığı otele geri döndü.
Federasyonun verdiği bilgiye göre Ronaldo'nun bir önceki gün çalıştığı stadın spor salonunda, 41 yaşındaki futbolcu için hazırlanan özel antrenman programında ihtiyaç duyulan belirli bir ekipman bulunmuyordu.
Peki, kısa süre sonra otele dönecek olan Ronaldo neden takımla birlikte stada geldi?
A BOLA'ya konuşan federasyon kaynağı, Jorge Jesus'un her antrenmandan önce oyuncuları bir araya getirerek çalışma planını anlattığını belirtti. Normal antrenmana katılacak oyuncular ile özel çalışma yapacak futbolcuların bu toplantıda ayrıldığı ifade edildi.
JORGE JESUS İLE KISA GÖRÜŞME
Ronaldo ile Jorge Jesus, salı akşamı Eleda Stadion'daki yedek kulübelerinden birinde kısa bir görüşme de gerçekleştirdi.
Portekizli yıldız, telefonuyla ilgilenirken kahvesini içti ve ardından oturdu. Bu sırada yanına gelen Jorge Jesus ile birkaç saniye boyunca fikir alışverişinde bulunan Ronaldo, daha sonra stattan ayrıldı.
FİZİKSEL BİR SORUNU BULUNMUYOR
Ronaldo, geçen pazar günü Norveç karşısında alınan galibiyetin arifesinden bu yana takımla normal antrenman yapmıyor.
Al Nassr forması giyen yıldız futbolcu, önceki gün de Norveç maçında yedek kalan oyuncularla birlikte Malmö'deki saha çalışmasına katılmamış, stadın spor salonunda çalışmıştı.
Portekiz Futbol Federasyonu'na göre Cristiano Ronaldo'nun herhangi bir fiziksel sorunu olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmuyor.
Kaptanın, Danimarka karşılaşması öncesinde bu öğleden sonra yapılacak son antrenmanda takıma katılıp katılmayacağı ise henüz netleşmiş değil.
NORVEÇ'TEKİ KARAR RONALDO'YU MEMNUN ETMEDİ
Antrenmanlara katılmaması ve buna ilişkin açıklamalar sürerken Ronaldo etrafındaki tartışmalar da büyüyor.
Portekiz kaptanı, Oslo'da oynanan karşılaşmada kendisine süre verilmemesinden memnun kalmadı. Maçın bitiminde gösterdiği tepki de bu rahatsızlığını ortaya koydu.
A BOLA'nın haberine göre Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın yeni dönemindeki rolü, son günlerde yıldız futbolcu ile Jorge Jesus arasında konuşuldu. Bu konu, milli takım kampı başlamadan önce de ikilinin gündemindeydi.
Jorge Jesus'un, ilk 11'de başlamasa bile Ronaldo'nun maçta süre alacağını kamuoyu önünde de söylemesi nedeniyle Cristiano, Norveç karşılaşmasının tamamını yedek kulübesinde geçirmeyi beklemiyordu.
Portekiz Teknik Direktörü, maçın ardından karşılaşmanın gelişimi nedeniyle bu planın uygulanamadığını açıkladı. Ancak Ronaldo, Jesus'un kendisiyle ilgili tercihine katılmadı.
İKİLİDEN SORUNU AŞMAK İÇİN GÖRÜŞME
Bununla birlikte Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo, salı akşamı yeniden bir araya geldi.
Görüşerek fikir alışverişinde bulunan teknik direktör ve kaptan, ortaya çıkan durumu aşmak adına olumlu adımlar attı.
Ronaldo ise tüm bu tartışmaların dışında, salı akşamı sosyal medya hesabından Portekiz kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yıldız futbolcu, paylaşımına Portekiz bayrağı ve kalp emojisi ekledi.
GONÇALO RAMOS İLK 11'E DAHA YAKIN
Portekiz'in 11 gün içinde dört maça çıkması, Jorge Jesus'u oyuncuların fiziksel durumunu gözeterek kadroyu yönetmeye zorluyor.
Galler ve Norveç karşılaşmaları arasında ilk 11'de dört değişiklik yapan deneyimli teknik adam, yarın Danimarka karşısında da kadroda yeniden değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
Oslo'da olduğu gibi Danimarka karşılaşmasının da fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı geçmesi bekleniyor. Bu nedenle Jesus'un birçok mevkide daha dinç oyunculara görev vermesi öngörülüyor.
Cristiano Ronaldo'nun durumu ve cumartesi gününden bu yana takımla antrenmana çıkmaması dikkate alındığında, Portekiz hücumunun merkezinde görev almak için Gonçalo Ramos'un öne geçtiği görülüyor. Ancak Ronaldo etrafında yaşanan gelişmelerin devamı da bekleniyor.