Premier Lig, Manchester City'yi suçlu buldu!

Premier Lig'de Manchester City'nin finansal kurallara yönelik soruşturmasında karar açıklandı.
Premier Lig, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk dönemde ligin finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten ve soruşturmayla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların çoğundan suçlu bulduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün, bağımsız komisyonun bulgularına itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor.
Premier Lig yönetiminin, itirazlar ve ilgili kararların yayımlanması da dahil olmak üzere tüm sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediği belirtildi.
2009/10 İLE 2017/18 ARASINDAKİ İHLALLER
Bağımsız Komisyon tarafından Manchester City'nin 2009/10 ve 2017/18 sezonları arasında gerçekleştirdiği tespit edilen usulsüzlükler şu şekilde sıralandı:
Manchester City'nin, gelirlerini yapay şekilde yükseltmek ve maliyetlerini düşük göstermek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla sahte sözleşmeler imzaladığı belirtildi.
Kulübün, mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol otoritelerinden saklayarak sahte finansal hesaplar beyan ettiği ifade edildi.
Manchester City'nin Premier League ve UEFA'nın harcama limitlerini ciddi şekilde aştığı tespit edildi.
Ayrıca soruşturma sürecinde Manchester City'nin, Lig yönetimiyle iş birliği yapmayarak iyi niyet yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği aktarıldı.
Man City'nin kayıtlara geçen sponsorluk gelirleri ile sponsorların ödediği tutarlar
Tablodaki tutarlar milyon sterlin (£) cinsindendir.
MANCHESTER CITY: "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Manchester City, Premier League Komisyonu'nun yayımlanan görüşünün ardından açıklama yaptı.
İngiliz kulübü, söz konusu karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.
Manchester City'nin açıklamasında, "Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir." denildi.
"TAHKİM YOLLARINI İŞLETECEĞİZ"
Manchester City, Premier League sürecinin henüz tamamlanmadığını belirterek itiraz sürecinin devam edeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Premier League süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir." ifadelerine yer verildi.
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz hakkı bulunurken, kulübün bu hakkını kullanması halinde süreç devam edecek.
Premier Lig, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi dokuz sezonluk dönemde ligin finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten ve soruşturmayla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların çoğundan suçlu bulduğunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün, bağımsız komisyonun bulgularına itiraz etmek için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi bulunuyor.
Premier Lig yönetiminin, itirazlar ve ilgili kararların yayımlanması da dahil olmak üzere tüm sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediği belirtildi.
2009/10 İLE 2017/18 ARASINDAKİ İHLALLER
Bağımsız Komisyon tarafından Manchester City'nin 2009/10 ve 2017/18 sezonları arasında gerçekleştirdiği tespit edilen usulsüzlükler şu şekilde sıralandı:
Manchester City'nin, gelirlerini yapay şekilde yükseltmek ve maliyetlerini düşük göstermek amacıyla bazı ticari ortaklarıyla sahte sözleşmeler imzaladığı belirtildi.
Kulübün, mali durumunun gerçek halini denetçilerden ve futbol otoritelerinden saklayarak sahte finansal hesaplar beyan ettiği ifade edildi.
Manchester City'nin Premier League ve UEFA'nın harcama limitlerini ciddi şekilde aştığı tespit edildi.
Ayrıca soruşturma sürecinde Manchester City'nin, Lig yönetimiyle iş birliği yapmayarak iyi niyet yükümlülüğünü defalarca ihlal ettiği aktarıldı.
Man City'nin kayıtlara geçen sponsorluk gelirleri ile sponsorların ödediği tutarlar
Tablodaki tutarlar milyon sterlin (£) cinsindendir.
|Sezon
|Kayıtlara geçen toplam sponsorluk bedeli
|Abu Dabi sponsorlarının ödediği temel bedel
|ADUG tarafından ödendiği belirtilen tutar
|2009/10
|27,0
|4,5
|22,5
|2010/11
|41,25
|12,75
|28,5
|2011/12
|86,75
|16,0
|70,75
|2012/13
|121,75
|16,0
|105,75
|2013/14
|127,5
|16,0
|111,5
|2014/15
|123,2
|16,0
|107,2
|2015/16
|136,17
|16,0
|120,17
|2016/17
|140,59
|11,0
|129,59
|2017/18
|145,73
|11,0
|134,73
MANCHESTER CITY: "HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"
Manchester City, Premier League Komisyonu'nun yayımlanan görüşünün ardından açıklama yaptı.
İngiliz kulübü, söz konusu karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.
Manchester City'nin açıklamasında, "Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir." denildi.
"TAHKİM YOLLARINI İŞLETECEĞİZ"
Manchester City, Premier League sürecinin henüz tamamlanmadığını belirterek itiraz sürecinin devam edeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Premier League süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir." ifadelerine yer verildi.
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına itiraz hakkı bulunurken, kulübün bu hakkını kullanması halinde süreç devam edecek.