Bugün
21:45
Slovenya
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
İskoçya
İsviçre
Bugün
21:45
İspanya
Hırvatistan
Bugün
21:45
Çekya
İngiltere
Bugün
19:00
Finlandiya
Beyaz Rusya
Bugün
19:00
Moldova
Faroe Adaları
Bugün
21:45
Lüksemburg
İzlanda
Bugün
21:45
San Marino
Arnavutluk
Bugün
21:45
Slovakya
Kazakistan
Bugün
21:45
Bulgaristan
Estonya
CANLI
Ertelendi
Avustralya
0
Brezilya
0
Bugün
19:00
Rusya
İran
Yarın
03:00
ABD
Şili
Yarın
04:00
Meksika
Peru
Bugün
16:00
Güney Sudan
Mısır
Bugün
16:00
Etiyopya
Senegal
Bugün
16:00
Lesotho
Fas
Bugün
16:00
Burundi
Cezayir
Bugün
19:00
Gine Bissau
Nijerya
Bugün
22:00
Kongo
Kamerun

Trabzonspor'dan Manchester United'a: "İndirim yapın, Onana'yı alalım"

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, bu sezon bir kere daha Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın tapusunu almak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 11:48
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Manchester United'a: 'İndirim yapın, Onana'yı alalım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen Andre Onana'nın takımda kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor yönetimi, İngiliz ekibi Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlama kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MANU'DA BEKLENTİ 10 MİLYON AVRO

Bordo-mavililerin ilk hedefi, Kamerunlu oyuncunun bonservisi için 10 milyon avro isteyen Premier Lig temsilcisi Manchester United'ı indirime ikna etmek.

Yönetim, Manchester United'ı indirime razı edebilirse 2 milyon avroluk imza ücretiyle birlikte yıllık 5,5 milyon avro kazanan Onana'dan da fedakârlık isteyecek. Kamerunlu kalecinin bu konuda problem çıkarmayacağı öngörülüyor.

MENAJERİ GÖRÜŞME ODASINA

Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan yıldız oyuncu, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin oyuncunun menajeriyle de temasa geçerek en kısa sürede her iki tarafla da masaya oturması bekleniyor.

KEYFİ YERİNDE

Andre Onana, geldiği günden bu yana takımın neşe kaynağı oldu. Kamerunlu kaleci, dünkü idmanda güneş gözlüğüyle verdiği pozlarla arkadaşlarını güldürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.