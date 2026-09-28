🇮🇹 İtalya maçın hemen başında Bastoni ile golü buldu!pic.twitter.com/PO85CJuDVf https://t.co/YJkP5HQKCG



— Sporx (@sporx) September 28, 2026

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada Ay-Yıldızlılarımız 4-1 mağlup oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9. dakikadaile 1-0 öne geçti.Konuk ekip, mücadelenin 22. dakikasında'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.Maçın 27. dakikasında ise İtalya,ile 3. golü buldu.İlk yarı, İtalya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken A Milli Takımımız, 47. dakikada'ın attığı golle farkı 2'ye indirdi.Bu golden 3 dakika sonra ise İtalya,'nun bulduğu golle yeniden farkı 3'e yükseltti.Karşılaşmada dakikalar 56'yı gösterirkenile İtalya karşısında bulduğumuz 2. gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, uzak direğe çarpan top ağlara gitti. Ancak pozisyonun ardından, vuruş esnasında kale sahasında bulunan Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kaldırıldı.Mücadelenin 59. dakikasında ise millilerimiz ceza sahası içinde elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi fakat hakem Michael Oliver maçı devam ettirdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf İtalya oldu.İlk maçta Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya, grupta 3 puana ulaştı. İlk maçta Fransa'ya da 1-0 yenilen millilerimiz ise grupta puanla tanışamadı.A Milli Futbol Takımı'mız, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika'ya konuk olacak. İtalya ise aynı gün Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, ilk 27 dakikada bulduğu üç golle Türkiye karşısında 3-0'lık üstünlük yakaladı.Konuk ekip, 9. dakikada Alessandro Bastoni'nin golüyle öne geçti. Davide Frattesi, 22. dakikada farkı ikiye çıkarırken 27. dakikada Michael Kayode'nin kaydettiği gol skoru 3-0'a getirdi.Frattesi'nin attığı ikinci golün ardından Bursa'daki tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonuna tepki yükseldi.Taraftarlar, "" ve "" şeklinde tezahüratlarda bulundu.İtalya'nın ikinci golünün ardından Arda Güler, kenara gelerek Vincenzo Montella ile hararetli bir görüşme gerçekleştirdi.Kayode'nin 27. dakikada attığı üçüncü gol sonrasında protestolarını sürdüren taraftarlar, bu kez "" ve "" tezahüratları yaptı.





FATİH TERİM'DEN BİRLİK ÇAĞRISI



Karşılaşmayı yorumlayan Fatih Terim, tribünlerden yükselen tepkilerin ardından birlik çağrısında bulundu.



Terim, "Kopmamalıyız! Şimdi taraftarımızın, hocamızın ve oyuncularımızın yanında olması lazım. Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman? Kazanınca hep beraber olmak çok kolay. Esas şimdi birlikte olmalıyız. Daha dünya kadar zaman var. Bu kültürü oturtmamız lazım." ifadelerini kullandı.



"ÖLÜ TOPRAĞI SERİLMİŞ GİBİ"



İtalya'nın üçüncü golünün ardından A Milli Takım'ın sahadaki görüntüsünü de değerlendiren deneyimli teknik adam, şunları söyledi:



"Bir ağırlık, bir ümitsizlik var! Esas iyi olmayan şey bu! Sahada biri bir şey desin, kendimize gelelim! Sahamızda ellerini kollarını sallayarak geliyorlar! Ne bir baskı var ne bir faul var! Çok moralleri bozuldu! Ölü toprağı serilmiş gibi bir halimiz var!"



ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE



A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle Fransa maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, İtalya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



Ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle milli takımın ilk antrenmanlarında yer almayan Orkun, ay-yıldızlı ekibin son idmanında takımla çalışmıştı.



BAKAN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.



Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.



MAÇA BÜYÜK İLGİ



A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu.



Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.



Türkiye ile İtalya arasında oynanan mücadele öncesinde tribünde dev Türk bayrağı açıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.



22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı: 0-2



27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3



Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Türkiye farkı 2'ye indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Oğuz'un altıpas önüne çevirdiği topu, Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 1-3



50. dakikada İtalya 4. golünü attı. Ceza yayı içinde topla buluşan Tonali'nin ayak içiyle yaptığı vuruşta, direkten dönen topu Francesco Pio Esposito kafa ile ağlara yolladı: 1-4



80. dakikada milli takım net bir fırsattan yararlanamadı. Arda Güler çalımlarla ceza sahasına girdi, pasını Demir Ege'ye bıraktı. Demir Ege de altıpas önündeki Kerem Aktürkooğlu'na yerden pasını verdi. Kerem'in yakın mesafeden şutunda top üstten dışarıya çıktı.



Mücadeleyi İtalya 4-1 kazandı.



Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)



Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Dk. 46 Abdülkerim Bardakcı), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan (Dk. 76 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Deniz Gül)



İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi (Dk. 82 Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (Dk. 76 Romano), Sebastiano Esposito (Dk. 63 Doumbia), Raspadori (Dk. 46 Cambiaghi), Francesco Pio Esposito (Dk. 76 Scamacca)



Goller: Dk. 9 Bastoni, Dk. 22 Frattesi, Dk. 27 Kayode, Dk. 50 Francesco Pio Esposito (İtalya), Dk. 47 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)



Sarı kartlar: Dk. 38 Can Uzun, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 72 Ozan Kabak (Türkiye)



