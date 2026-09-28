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Odegaard'dan Bernardo Silva'ya sert tepki: "Futbol sahasında yeri yok"

Portekiz'e 2-1 yenilen Norveç'te Martin Odegaard, uzatma dakikalarında Bernardo Silva'nın ayak bileğine yaptığı müdahaleye çok sert tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 13:23
Haber: Sporx.com
Odegaard'dan Bernardo Silva'ya sert tepki: 'Futbol sahasında yeri yok'
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Norveç'in Portekiz'e 2-1 yenildiği UEFA Uluslar Ligi maçında Martin Odegaard'a yapılan müdahale tartışma yarattı. Arsenal kaptanı, sağ ayak bileğine sert bir darbe aldığı pozisyonun ardından Bernardo Silva'ya tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oslo'da oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Odegaard, topu sol ayağıyla ileriye gönderdikten sonra Bernardo Silva'nın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından ayağa kalkarak Portekizli oyuncuyla yüzleşen Odegaard, maç sonu açıklamasında tepkisini sürdürdü.

"BU HAREKETİN FUTBOL SAHASINDA YERİ YOK"

Norveçli yayın kuruluşu TV2'ye konuşan Odegaard, "Ben topu çoktan gönderdikten sonra gelip bana tekme atıyor. Ne yaptığını anlamıyorum. Böyle bir hareketin futbol sahasında yeri yok. İnsanların bunu yapması üzücü" dedi.

Bernardo'ya sahada ne söylediği sorulan yıldız oyuncu, "Bunu televizyonda söylemesek iyi olur" yanıtını verdi.

Odegaard, müdahalenin ardından takımının beraberlik golü aradığı son anlarda korner kullanamadı. Hareket etmekte zorlanan Norveçli futbolcu, sakatlığının durumuyla ilgili ise "Bu gece muhtemelen iyi olmayacak ama önümüzdeki birkaç gün içinde düzeleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

BERNARDO'NUN YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Norveç basınından VG'nin aktardığına göre Bernardo Silva, müdahalesi sorulduğunda "Bu futbol, dostum" dedi. Norveçli savunmacı Leo Ostigard ise bu yanıta tepki göstererek, "Çok çirkin, çok kötü bir hareket. Top gittikten bu kadar uzun süre sonra yapılınca oldukça kasıtlı görünüyor" diye konuştu.

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