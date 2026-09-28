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Uruguay, Güney Kore'yi 4 golle devirdi!

Uruguay, hazırlık maçında Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederken Beşiktaşlı Oh Hyeon-gyu 72 dakika, Galatasaraylı Lucas Torreira ise 90 dakika sahada kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 19:31
Fotoğraf: Imago
Uruguay, Güney Kore'yi 4 golle devirdi!
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Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 4-1'lik skorla Uruguay oldu.

URUGUAY İLK YARIDA FARKI AÇTI

Uruguay, karşılaşmanın 13. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Güney Kore'de Kim Min-Jae, 43. dakikada kendi kalesine attığı golle Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğünü getirdi.

İlk yarı Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

NUNEZ'DEN İKİNCİ GOL

Uruguay, 62. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Güney Kore, 80. dakikada Lee Kang-In'in attığı golle farkı üçe indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

OH VE TORREIRA 11'DE

Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Uruguay'ın ilk 11'inde yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı.

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