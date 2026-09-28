Uruguay, Güney Kore'yi 4 golle devirdi!

Güney Kore ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Seul World Cup Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 4-1'lik skorla Uruguay oldu.
URUGUAY İLK YARIDA FARKI AÇTI
Uruguay, karşılaşmanın 13. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Güney Kore'de Kim Min-Jae, 43. dakikada kendi kalesine attığı golle Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğünü getirdi.
İlk yarı Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
NUNEZ'DEN İKİNCİ GOL
Uruguay, 62. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Güney Kore, 80. dakikada Lee Kang-In'in attığı golle farkı üçe indirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OH VE TORREIRA 11'DE
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Uruguay'ın ilk 11'inde yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı.
URUGUAY İLK YARIDA FARKI AÇTI
Uruguay, karşılaşmanın 13. dakikasında Darwin Nunez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 27. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Güney Kore'de Kim Min-Jae, 43. dakikada kendi kalesine attığı golle Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğünü getirdi.
İlk yarı Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
NUNEZ'DEN İKİNCİ GOL
Uruguay, 62. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Güney Kore, 80. dakikada Lee Kang-In'in attığı golle farkı üçe indirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Uruguay sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OH VE TORREIRA 11'DE
Beşiktaş'ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira da Uruguay'ın ilk 11'inde yer aldı ve mücadeleyi 90 dakika tamamladı.