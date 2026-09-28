Galatasaray'da ayrılık için şart: Roland Sallai

Sezon başında ismi İngiliz ekipleriyle birlikte anılan Roland Sallai'ye yine Premier Lig'den ilgi bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wilfried Singo'nun istikrarlı bir şekilde forma giyememesi nedeniyle oyuncusunu bırakmayan sarı kırmızılılar, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.
Sallai giderse bir sağ bek alınacak.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Macar yıldızın piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Sallai, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Sallai giderse bir sağ bek alınacak.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Macar yıldızın piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Sallai, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.