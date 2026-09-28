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Galatasaray'da ayrılık için şart: Roland Sallai

Galatasaray, Premier Lig kulüplerinin ilgilendiği Roland Sallai için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 08:47 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 15:02
Haber: Sabah
Galatasaray'da ayrılık için şart: Roland Sallai
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Roland Sallai
Roland Sallai
Galatasaray
Sezon başında ismi İngiliz ekipleriyle birlikte anılan Roland Sallai'ye yine Premier Lig'den ilgi bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wilfried Singo'nun istikrarlı bir şekilde forma giyememesi nedeniyle oyuncusunu bırakmayan sarı kırmızılılar, 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Sallai giderse bir sağ bek alınacak.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Sarı kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Macar yıldızın piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Sallai, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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