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Merih Demiral: "Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı!"

Merih Demiral, İtalya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından ülke halkından özür dileyerek sorumluluğun futbolcularda olduğunu söyledi.

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calendar 28 Eylül 2026 23:57
Merih Demiral: 'Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı!'
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Milli futbolcu, alınan ağır yenilginin ardından sorumluluğun futbolcularda olduğunu belirterek Türkiye'den özür diledi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizden özür dileriz! Bize yakışmadı! Utanç duyuyoruz bu mücadeleden! Başka söylenecek bir şey yok!"

"SORUMLULUK BİZ FUTBOLCULARDA"

Kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

"İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz! Halkımızdan özür dileriz! Sorumluluk biz futbolcularda!"

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