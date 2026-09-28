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Yüksel Yıldırım'dan taraftara mesaj: "Atatürk'lü armaya küsülmez"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son dönemde yaşanan tepkilerin ardından taraftarlara seslenerek kırgınlıkların bir kenara bırakılması ve camianın kenetlenmesi çağrısında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 17:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yüksel Yıldırım'dan taraftara mesaj: 'Atatürk'lü armaya küsülmez'
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, tribünlerde ve sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından camiaya ve taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Sportif sonuçlar, transferler ve bilet politikası nedeniyle yaşanan tartışmalara değinen Yıldırım, Samsunspor'un başarısı için birlik olunması gerektiğini vurguladı.

"KULLANDIĞIM SÖZLER KIRDIYSA ÜZGÜNÜM"

Son dönemde yaşanan hoşnutsuzlukların farkında olduğunu belirten Yüksel Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sportif sonuçlardan memnun değilsiniz, farkındayım. Transferlerimizi eleştiriyorsunuz, bilet politikasını sorguluyorsunuz, sahadaki mücadeleyi yetersiz buluyorsunuz. Ve evet, bazen kullandığım sözler sizleri kırdı, bunu da biliyorum. Söylediklerimin yanlış anlaşıldığı ya da gönül kırdığı noktalar varsa bundan dolayı üzgün olduğumu belirtmek isterim. Benim için mesele kimin haklı olduğu değil, kulübümüzün ve camiamızın birlikteliğini korumaktır"

"BİZİM KAVGAMIZ BİRBİRİMİZLE DEĞİL"

Taraftarla karşı karşıya gelmek istemediğini belirten Samsunspor Başkanı, şöyle konuştu:

"Ben taraftarla kavga eden bir başkan olarak anılmak istemiyorum. Ben taraftarla birlikte Samsunspor'un çıkarları için kavga eden bir başkan olmak istiyorum. Bizim kavgamız birbirimizle değil, Samsunspor'u hak ettiği yere taşımak için verilen bir kavga olmalıdır. Siz bu kulübün ruhusunuz, geçmişi, bugünü ve geleceğisiniz"

"ÖLÜM YATAĞINDA BİLE SAMSUNSPOR İÇİN ÇALIŞTIK"

Yüksel Yıldırım, göreve geldikleri günden bu yana Samsunspor için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Yıldırım, "Göreve geldiğimiz günden beri, hatta Covid-19 döneminde ölüm yatağında bile Samsunspor'u ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Attığımız her adımın tek bir sebebi vardı; Samsunspor'u daha güçlü kılmak. Bu arma sizin alın teriniz, mirasınızdır" dedi.

"TRİBÜNLERİ DOLDURUN, ATATÜRK'LÜ ARMAYA KÜSÜLMEZ"

Önlerinde kritik bir maç takvimi bulunduğunu belirten Yıldırım, taraftarlara tribünleri doldurma çağrısı yaptı.

Samsunspor Başkanı, "Önümüzde kritik bir süreç var. Bu maçlar sadece 3 puanlık değil, yeni bir destanın başlangıcıdır. Şimdi kırgınlıkları büyütme değil; yan yana durma, tek yürek olma zamanı. Tribünleri doldurun, takımı yalnız bırakmayın. Atatürk'lü armaya küsülmez, çünkü Samsunspor hepimizden büyüktür. Gelin, bu şehrin gücünü Türkiye'ye ve dünyaya yeniden gösterelim" şeklinde konuştu. 

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