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Beşiktaş orta saha için harekete geçti

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda Joe Willock için yeniden girişim planlanırken, Gabriel Bontempo da siyah-beyazlıların gündemine geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 09:36 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 09:40
Beşiktaş orta saha için harekete geçti
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Beşiktaş, devre arası transfer dönemi öncesinde orta saha için çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen siyah-beyazlılar, kadro rotasyonunda güçlendirmek istediği bölgelerden biri olarak orta sahayı belirledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun verdiği liste doğrultusunda erkenden harekete geçen Beşiktaş yönetiminin iki isim üzerinde durduğu belirtildi.

İLK HEDEF JOE WILLOCK

Siyah-beyazlıların ilk hedefinin Joe Willock olduğu aktarıldı. Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın ocak ayında Newcastle United'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Vincenzo Italiano'nun da beğendiği Willock, orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Newcastle United formasıyla 189 resmi karşılaşmaya çıkan Willock, 22 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Siyah-beyazlıların, oyuncunun sözleşmesinin sona yaklaşmasını pazarlık sürecinde avantaj olarak değerlendirmek istediği ve şartların oluşması halinde ocak ayında resmi girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

BONTEMPO İDDİASI

Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Santos forması giyen Gabriel Bontempo oldu.

Brezilya basınından Placar'ın haberine göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Haberde Bontempo'nun özellikle Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte forma giymek istediği belirtildi.

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