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Trabzonspor'dan Malinovskyi ameliyat oldu!

Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki yaygın kemik ödemi ve devam eden mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat geçirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 16:00
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'dan Malinovskyi ameliyat oldu!
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Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki yaygın kemik ödemi ve devam eden mekanik şikayetleri nedeniyle Belçika'da ameliyat edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ukraynalı futbolcunun sol dizindeki yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine Belçika'da ameliyat edildiğini duyurdu.

BELÇİKA'DA AMELİYAT OLDU

Prof. Dr. Ahmet Beşir, Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır."

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK

Beşir, açıklamasının devamında, "Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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