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Okan Buruk'tan milli ara sonrası rotasyon kararı!

Galatasaray'da Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi milli takımlardan dönecek 14 futbolcusunun durumunu takip ediyor. Barcelona karşılaşması da yaklaşırken, yoğun maç trafiği ve uzun yolculuklar nedeniyle kadroda rotasyon gündemde.

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calendar 28 Eylül 2026 08:03
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan milli ara sonrası rotasyon kararı!
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Galatasaray'da milli aranın ardından Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının, Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürdüğü ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 14 oyuncusunu milli takımlara gönderirken yoğun maç programı ve uzun seyahatler nedeniyle karşılaşmada rotasyonun kaçınılmaz olabileceği yorumları yapılıyor.

Normal şartlarda cumartesi günü oynanacağı açıklanan Kasımpaşa maçı, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın fikstürü dikkate alınarak 9 Ekim Cuma gününe alınmıştı. Ancak maçın erkene çekilmesi, milli takımdan dönecek oyuncuların dinlendirilmesi açısından farklı bir tablo ortaya çıkaracak.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ DETAYI

Okan Buruk'un, milli takımlara giden 14 futbolcunun dönüş tarihlerini ve bu süreçteki maç trafiğini yakından takip edeceği öğrenildi. Oyuncuların yorgunluk seviyeleri de Kasımpaşa karşılaşmasındaki kadro tercihlerinde belirleyici olacağı bildirildi.

Özellikle Davinson Sanchez ve Lucas Torreira gibi uzun seyahatler yapacak futbolcuların İstanbul'a ne zaman dönecekleri önem taşıyor.

Milli aradan yorgun dönen oyuncuların Kasımpaşa maçında forma giymesi, sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle Barcelona karşılaşması öncesinde Buruk için önemli bir tercih olacak.

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