Leao'lu Portekiz, Norveç'i devirdi!

UEFA Uluslar Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Portekiz oldu.
Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında Joao Felix'in attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Portekiz, 54. dakikada Gonçalo Ramos'un kaydettiği golle yeniden öne geçti.
LEAO OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU
Portekiz'de Rafael Leao, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Portekiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Norveç 3 puanda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-1'lik skorla Portekiz oldu.
Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında Joao Felix'in attığı golle 1-0 öne geçti. Norveç, 51. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Portekiz, 54. dakikada Gonçalo Ramos'un kaydettiği golle yeniden öne geçti.
LEAO OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU
Portekiz'de Rafael Leao, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Portekiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Norveç 3 puanda kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE