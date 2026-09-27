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İrlanda'dan İsrail'e karşı dikkat çeken tavır!

İrlanda Milli Takımı, İsrail ile oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında siyah bantlarla sahaya çıktı. İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylï¿½l 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylï¿½l 2026 22:42
Fotoğraf: X.com
İrlanda'dan İsrail'e karşı dikkat çeken tavır!
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İrlanda Milli Takımı, İsrail ile oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında maç öncesi seremonide dikkat çeken bir tutum sergiledi.

İrlandalı futbolcular, kollarında siyah bantlarla sahaya çıkarken İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SİYAH BANTLA SAHAYA ÇIKTILAR

İrlanda Milli Takımı oyuncuları, karşılaşmada kollarına siyah bant taktı. İrlanda Futbol Federasyonu CEO'su David Courell, bu kararın çatışmada hayatını kaybeden tüm insanların anısına alındığını açıkladı.

Karşılaşma öncesindeki seremonide İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca maç öncesindeki geleneksel el sıkışma ve forma değişimi seremonilerine katılmadı. Oyuncular ayrıca seremoni sırasında İsrailli futbolcularla tokalaşmadı.

BAZUNU MAÇA ÇIKMADI

İrlanda Milli Takımı kalecisi Gavin Bazunu ise İsrail karşılaşması öncesinde kadrodan çekildi. Bazunu, İsrail ile oynanacak maçlara katılmama kararının kişisel inancına dayandığını açıklamıştı.

İrlanda'nın siyah bantlarla sahaya çıkması, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğmesi ve Bazunu'nun karşılaşmada yer almaması maç öncesinin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

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