Mancini'den Türkiye maçı öncesi açıklamalar!

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mancini, kadro tercihi, taraftarların tepkisi ve Türkiye'nin gücü hakkında değerlendirmeler yaparken, yarınki karşılaşmada taktiksel açıdan büyük bir değişiklik olmayacağını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HERKESİ GÖTÜRMENİN FAYDASI YOK"
Mancini, bazı oyuncuların kadro dışında bırakılmasının önceden alınmış bir karar olduğunu söyledi.
"Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak."
"TARAFTARLAR MUTSUZ OLABİLİR"
İtalyan teknik adam, taraftarların yaşanan sonuçlar nedeniyle mutsuz olmasını anladığını ve durumu değiştirmek istediklerini ifade etti.
"Taraftarlar mutsuz olabilir, bunları anlıyorum ama bunları değiştirmeyi düşünüyoruz."
"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Mancini, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtirken Vincenzo Montella ve ay-yıldızlı ekibin oyuncuları hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
"Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Yarın durumunu değerlendireceğiz."
"YARIN BAKACAĞIZ!"
Roberto Mancini, Alessandro Bastoni'nin takıma geri dönüşünden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, oyuncunun yarın forma giyip giymeyeceği konusunda ise net konuşmadı.
"Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız."
Mancini, bazı oyuncuların kadro dışında bırakılmasının önceden alınmış bir karar olduğunu söyledi.
"Bu 10 oyuncuyu bırakmak baştan verdiğimiz bir karardı. Herkesi götürmenin bir faydası yok. Taktik olarak da yarın fazla bir değişiklik olmayacak."
"TARAFTARLAR MUTSUZ OLABİLİR"
İtalyan teknik adam, taraftarların yaşanan sonuçlar nedeniyle mutsuz olmasını anladığını ve durumu değiştirmek istediklerini ifade etti.
"Taraftarlar mutsuz olabilir, bunları anlıyorum ama bunları değiştirmeyi düşünüyoruz."
"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Mancini, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtirken Vincenzo Montella ve ay-yıldızlı ekibin oyuncuları hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.
"Türkiye, Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmedi. Çok iyi oyuncuları var. Montella takımı daha da iyileştirdi ve kaliteli bir takım haline getirdi. Nasıl bir oyun oynayacağımızı yarın göreceğiz. Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Yarın iyi bir oyun olacağını düşünüyorum. Biz çok değişik bir taktikle maça çıkmayacağız. Çok farklılık göremeyeceksiniz. Moise Kean'in oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Yarın durumunu değerlendireceğiz."
"YARIN BAKACAĞIZ!"
Roberto Mancini, Alessandro Bastoni'nin takıma geri dönüşünden dolayı mutlu olduklarını belirtirken, oyuncunun yarın forma giyip giymeyeceği konusunda ise net konuşmadı.
"Bastoni'nin geri dönüşü bizi mutlu ediyor. Yarın olacak mı sorusuna ise bakacağız."