Trabzonspor, forma satışında geçen sezona fark attı!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimler forma satışlarına da yansıdı. Bordo-mavililer, yeni sezon formalarında 100 bin satış barajını geride bırakırken geçen sezonun aynı dönemine göre önemli bir artış yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Futbol Anadolu'nun verilerine göre Trabzonspor, şu ana kadar 116 bin yeni sezon forması sattı. Geçtiğimiz yılın eylül ayında 46 bin seviyesinde kalan satış rakamı, bu sezon 2,5 katına çıktı.
YÜZDE 152'LİK ARTIŞ
Trabzonspor'un forma satışlarında geçen sezona göre yüzde 152'lik artış yaşandı.
Bu yükselişte en önemli etkenlerden birinin Mohamed Salah transferi olduğu belirtilirken, bordo-mavililerin sezona şampiyonluk hedefiyle başlaması ve Fabinho'yu kadrosuna katması da satışlardaki artışın nedenleri arasında gösterildi.
SALAH ETKİSİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, sahadaki performansının yanı sıra forma satışlarında da kulübe önemli katkı sağladı.
Salah'ın transferiyle birlikte bordo-mavili formaya olan ilginin arttığı görülürken, Trabzonspor'un yeni sezon formaları şimdiden 116 bin satış rakamına ulaştı.
YÜZDE 152'LİK ARTIŞ
Trabzonspor'un forma satışlarında geçen sezona göre yüzde 152'lik artış yaşandı.
Bu yükselişte en önemli etkenlerden birinin Mohamed Salah transferi olduğu belirtilirken, bordo-mavililerin sezona şampiyonluk hedefiyle başlaması ve Fabinho'yu kadrosuna katması da satışlardaki artışın nedenleri arasında gösterildi.
SALAH ETKİSİ
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, sahadaki performansının yanı sıra forma satışlarında da kulübe önemli katkı sağladı.
Salah'ın transferiyle birlikte bordo-mavili formaya olan ilginin arttığı görülürken, Trabzonspor'un yeni sezon formaları şimdiden 116 bin satış rakamına ulaştı.