Giresun Sanayispor sahaya çıkmadı: Beşiktaş maçı tatil edildi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan karşılaşma tatil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giresun 75. Yıl Sahası'nda yapılması planlanan mücadelede ev sahibi Giresun Sanayispor sahaya çıkmadı.
EV SAHİBİ EKİP MAÇA GELMEDİ
Giresun Sanayispor'un karşılaşmanın oynanacağı sahaya gelmemesi üzerine mücadele oynanamadı ve tatil edildi.
DAHA ÖNCE DE SAHAYA ÇIKMAMIŞTI
Giresun Sanayispor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanması planlanan 1207 Antalyaspor karşılaşmasına da çıkmamıştı.
EV SAHİBİ EKİP MAÇA GELMEDİ
Giresun Sanayispor'un karşılaşmanın oynanacağı sahaya gelmemesi üzerine mücadele oynanamadı ve tatil edildi.
DAHA ÖNCE DE SAHAYA ÇIKMAMIŞTI
Giresun Sanayispor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanması planlanan 1207 Antalyaspor karşılaşmasına da çıkmamıştı.