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Giresun Sanayispor sahaya çıkmadı: Beşiktaş maçı tatil edildi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında oynanması planlanan Giresun Sanayispor-Beşiktaş karşılaşması tatil edildi. Ev sahibi Giresun Sanayispor'un maç için sahaya çıkmadığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 17:14
Haber: AA
Giresun Sanayispor sahaya çıkmadı: Beşiktaş maçı tatil edildi
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan karşılaşma tatil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Giresun 75. Yıl Sahası'nda yapılması planlanan mücadelede ev sahibi Giresun Sanayispor sahaya çıkmadı.

EV SAHİBİ EKİP MAÇA GELMEDİ

Giresun Sanayispor'un karşılaşmanın oynanacağı sahaya gelmemesi üzerine mücadele oynanamadı ve tatil edildi.

DAHA ÖNCE DE SAHAYA ÇIKMAMIŞTI

Giresun Sanayispor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanması planlanan 1207 Antalyaspor karşılaşmasına da çıkmamıştı.

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