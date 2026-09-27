İlhan Fakılı için flaş sözler: 'Beşiktaş büyük gelir sağlayabilir'

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı için Fransız kulübünün eski sahibi ve başkanı Ahmet Schaefer'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'a konuşan Schaefer, genç milli futbolcunun altyapı yıllarından karakterine, Jorge Mendes'le olan ilişkisine ve gelecek potansiyeline kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
"İLHAN DA O NESİLDEN"
İlhan Fakılı'nın Clermont'a geliş sürecini anlatan Schaefer, şu ifadeleri kullandı:
"İlhan, kariyerine St. Etienne'de başladı sonra 15 yaşında Clermont altyapısına dahil oldu. Eski teknik direktörümüz Pascal Gastien altyapının başındayken geldi. Bizden önce kurulan altyapı sistemini biz devam ettirmiştik. İlhan U18 takımındayken Fransa'da alt yapı takımları için çok önemli olan Gambardella Kupası finali oynadık Monaco'ya karşı. İlhan o nesilden. Kendisini de ailesini de çok iyi tanıyoruz. St. Etienne'den Clermont'a ailesiyle yerleşmişti."
"REPERTUARI ÇOK GENİŞ"
Schaefer, İlhan'ın yeteneklerinin genç yaşta dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:
"İlk izlediğimde dikkatimi çekmişti. O nesilde birkaç tane yetenekli ve şu an üst liglerde oynayan oyuncu var. İlhan'ın teknik repertuarı çok genişti. Gastien A Takım teknik direktörüyken alt yapı ile köprüyü kurdu. Gençler tabi ki hata yapacak, tecrübesizler daha ama cesarete sahip olabilecek antrenörde o felsefeyi öne sürüklüyordu ki o gençler oynasın ve yavaş yavaş kıvamında olumlu bir şekilde seviyelerini yukarı çıkabilsin."
"ÖNDER ÖZEN SAĞ OLSUN BİZİ ÖDÜLLENDİRDİ"
Önder Özen'in İlhan Fakılı'nın Fransa'daki futbol eğitimiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Schaefer şöyle konuştu:
"Bütün nesle aynı eğitimi verdik. Bazıları bu eğitimi daha aktif karşıladı. Önder Özen sağ olsun, yaptıklarımızı sözleriyle ödüllendirdiği için. Neticede bizim öne sürüklemek istediğimiz imaj da buydu."
"TAKIMI ZOR DURUMDA BIRAKMADI"
İlhan'ın Clermont'taki son dönemine de değinen Schaefer, genç futbolcunun kış transfer döneminde teklifler aldığını söyledi:
"Bazen genç oyunculara menajerleri gelip başka yere getireceklerini söylüyordu. Ancak genç oyuncularımızın çoğu kulübüne saygı duydu. İlhan'a kış transfer döneminde yurtdışından isteyenleri vardı. O dönem kulüp satılacak mı satılmayacak mı, ligde kalacak mıyız belli değildi. Ligue 2'ye düştüğümüzde hazmedip, adapte olamadık sonunda ligde kalabildik. İlhan içinde tüm bunların arasında talepler gelmişti. Ancak o, 'Bu kulübü kurtarmak ve ligde tutmak istiyorum, elimden geleni yapacağım, burada kalıp sezonu kendime yakışan şekilde bitirmek istiyorum. Önümüzdeki yaz 1 yıl sözleşmem kalıyor, kulübün cebine transfer bedeli girsin ve ben de sakin bir şekilde proje arayayım' dedi."
"HENÜZ YÜZDE 100 KOMPLE OYUNCU DEĞİL"
Schaefer, İlhan'ın gelişime açık olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Sahadaki kreatifliğini zaten sizler görüyorsunuz. Çok cesur biri, risk alıyor ama bunu da kıvamında alıyor. Deli dolu şeyler yapmıyor, çok dengeli oynuyor. Tabi ki bu kadar genç oyuncu henüz %100 komple değil. Ama iyi bir ortamda istediği gibi çalışabiliyorsa geri kalan eksiği ne varsa onu da kapatıp potansiyelini artıracaktır."
"KEŞKE HERKES İLHAN VE AİLESİ GİBİ OLABİLSE"
Genç futbolcunun saha dışındaki karakterinden de övgüyle söz eden Schaefer, şöyle devam etti:
"Saha dışında ise çok mütevazı, güler yüzlü ve gerçekten pozitif biri. Anne, babası ve ailesi de aynı şekilde çok pozitif insanlar. Keşke herkes öyle olabilse. Herkesin hayatı kolaylaşır. Kendisini proje olarak görüyordu ancak bencilce değil. Bir kulüp içerisinde görüyordu bunu. Çünkü biliyor ki o çerçeve zayıflarsa kendi projesi de zayıflardı, İlhan ise bunu kulüple el ele birlikte yaptı. Sadece kendisini düşünmüyor, bilakis önce kulübü düşünüyordu."
"MENDES ONUNLA YAKINDAN İLGİLENİYOR"
Schaefer, İlhan Fakılı'nın menajeri Jorge Mendes'in genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:
"Menajeri Jorge Mendes ile her zaman irtibattaydım İlhan ve başka projeler için. Onunla yakından ilgilendiğini biliyorum, genç oyuncusuna bakması güzel bir şey. Mendes'e, 'Büyük müşterilerin var, o kadar koşturuyorsun ona rağmen İlhan'a bakıyorsun, haberdarsın, gidip takip ediyorsun' dedim. O da, 'Bizim verdiğimiz hizmet oyuncuya en iyi şekilde refakat edebilmek. Aynı şekilde temsil edip, danışmanlık verebilmek' ifadelerini kullandı. Profesyonel menajerliğe de girdikten sonra o da işi kolaylaştırıyor."
"TÜRKİYE'YE SIRT ÇANTASI DOLU GÖNDERDİK"
İlhan'ın kısa sürede A Milli Takım'a davet edilmesinin kendisini şaşırttığını belirten Schaefer, oyuncuya sabırlı olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduklarını söyledi:
"İlhan Fakılı'nın bu kadar kısa sürede Türkiye A Milli Takımı'na seçilmesini beklemiyordum. Önünde daha çok uzun bir kariyer var. Sakin ve adım adım gitmeli. Bizim ona nasihatlerimizde oluyordu, Türkiye'de her şey olumlu ya da olumsuz çok çabuk olur diye. Ona verdiğimiz sırt çantasının içi dolu, içini doldurduğumuz çantası sadece teknik kalitesi değil, insani kalitelerde var. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, ailesi de çok dikkatli ve iyi bir şekilde refakat ediyor kendisine. Her şey onun elinde. O kadar mütevazı ve ölçülü ki ne kadar gazetelerde manşetlere çıksa da milli takıma davet alsa da ayakları yerde kalacaktır. Neticede şu an güzel bir dalganın üstünde sörf yapıyor, inşallah daha çok ilerlemeye devam eder."
"BEŞİKTAŞ BÜYÜK GELİR SAĞLAYABİLİR"
Ahmet Schaefer, İlhan Fakılı'nın gelecekte Beşiktaş'a önemli bir transfer geliri kazandırabileceğini de dile getirdi:
"Bu yaşta potansiyelinin tamamen ortaya çıkmamış olması doğal bir şey. Beşiktaş, tecrübeli bir oyuncu almadı potansiyeli görüp aldı. Beşiktaş'ta edindiği tecrübeyle ve ortamla ileride maddi açıdan da büyük bir gelir sağlayabilir. Belki günün birinde İspanya'da çok iyi takımlarda oynar. Henüz yaşı 20 gelişecek, daha kaç maç oldu. Taze bir proje, birkaç ay geçsin. Önünde yol var. Futbolcular bazen unutuluyor, onlar da insan. Her hafta böyle etkileyici performans göstermek mümkün değil."
"İLHAN DA O NESİLDEN"
İlhan Fakılı'nın Clermont'a geliş sürecini anlatan Schaefer, şu ifadeleri kullandı:
"İlhan, kariyerine St. Etienne'de başladı sonra 15 yaşında Clermont altyapısına dahil oldu. Eski teknik direktörümüz Pascal Gastien altyapının başındayken geldi. Bizden önce kurulan altyapı sistemini biz devam ettirmiştik. İlhan U18 takımındayken Fransa'da alt yapı takımları için çok önemli olan Gambardella Kupası finali oynadık Monaco'ya karşı. İlhan o nesilden. Kendisini de ailesini de çok iyi tanıyoruz. St. Etienne'den Clermont'a ailesiyle yerleşmişti."
"REPERTUARI ÇOK GENİŞ"
Schaefer, İlhan'ın yeteneklerinin genç yaşta dikkat çektiğini belirterek şunları söyledi:
"İlk izlediğimde dikkatimi çekmişti. O nesilde birkaç tane yetenekli ve şu an üst liglerde oynayan oyuncu var. İlhan'ın teknik repertuarı çok genişti. Gastien A Takım teknik direktörüyken alt yapı ile köprüyü kurdu. Gençler tabi ki hata yapacak, tecrübesizler daha ama cesarete sahip olabilecek antrenörde o felsefeyi öne sürüklüyordu ki o gençler oynasın ve yavaş yavaş kıvamında olumlu bir şekilde seviyelerini yukarı çıkabilsin."
"ÖNDER ÖZEN SAĞ OLSUN BİZİ ÖDÜLLENDİRDİ"
Önder Özen'in İlhan Fakılı'nın Fransa'daki futbol eğitimiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Schaefer şöyle konuştu:
"Bütün nesle aynı eğitimi verdik. Bazıları bu eğitimi daha aktif karşıladı. Önder Özen sağ olsun, yaptıklarımızı sözleriyle ödüllendirdiği için. Neticede bizim öne sürüklemek istediğimiz imaj da buydu."
"TAKIMI ZOR DURUMDA BIRAKMADI"
İlhan'ın Clermont'taki son dönemine de değinen Schaefer, genç futbolcunun kış transfer döneminde teklifler aldığını söyledi:
"Bazen genç oyunculara menajerleri gelip başka yere getireceklerini söylüyordu. Ancak genç oyuncularımızın çoğu kulübüne saygı duydu. İlhan'a kış transfer döneminde yurtdışından isteyenleri vardı. O dönem kulüp satılacak mı satılmayacak mı, ligde kalacak mıyız belli değildi. Ligue 2'ye düştüğümüzde hazmedip, adapte olamadık sonunda ligde kalabildik. İlhan içinde tüm bunların arasında talepler gelmişti. Ancak o, 'Bu kulübü kurtarmak ve ligde tutmak istiyorum, elimden geleni yapacağım, burada kalıp sezonu kendime yakışan şekilde bitirmek istiyorum. Önümüzdeki yaz 1 yıl sözleşmem kalıyor, kulübün cebine transfer bedeli girsin ve ben de sakin bir şekilde proje arayayım' dedi."
"HENÜZ YÜZDE 100 KOMPLE OYUNCU DEĞİL"
Schaefer, İlhan'ın gelişime açık olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Sahadaki kreatifliğini zaten sizler görüyorsunuz. Çok cesur biri, risk alıyor ama bunu da kıvamında alıyor. Deli dolu şeyler yapmıyor, çok dengeli oynuyor. Tabi ki bu kadar genç oyuncu henüz %100 komple değil. Ama iyi bir ortamda istediği gibi çalışabiliyorsa geri kalan eksiği ne varsa onu da kapatıp potansiyelini artıracaktır."
"KEŞKE HERKES İLHAN VE AİLESİ GİBİ OLABİLSE"
Genç futbolcunun saha dışındaki karakterinden de övgüyle söz eden Schaefer, şöyle devam etti:
"Saha dışında ise çok mütevazı, güler yüzlü ve gerçekten pozitif biri. Anne, babası ve ailesi de aynı şekilde çok pozitif insanlar. Keşke herkes öyle olabilse. Herkesin hayatı kolaylaşır. Kendisini proje olarak görüyordu ancak bencilce değil. Bir kulüp içerisinde görüyordu bunu. Çünkü biliyor ki o çerçeve zayıflarsa kendi projesi de zayıflardı, İlhan ise bunu kulüple el ele birlikte yaptı. Sadece kendisini düşünmüyor, bilakis önce kulübü düşünüyordu."
"MENDES ONUNLA YAKINDAN İLGİLENİYOR"
Schaefer, İlhan Fakılı'nın menajeri Jorge Mendes'in genç oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirterek şunları söyledi:
"Menajeri Jorge Mendes ile her zaman irtibattaydım İlhan ve başka projeler için. Onunla yakından ilgilendiğini biliyorum, genç oyuncusuna bakması güzel bir şey. Mendes'e, 'Büyük müşterilerin var, o kadar koşturuyorsun ona rağmen İlhan'a bakıyorsun, haberdarsın, gidip takip ediyorsun' dedim. O da, 'Bizim verdiğimiz hizmet oyuncuya en iyi şekilde refakat edebilmek. Aynı şekilde temsil edip, danışmanlık verebilmek' ifadelerini kullandı. Profesyonel menajerliğe de girdikten sonra o da işi kolaylaştırıyor."
"TÜRKİYE'YE SIRT ÇANTASI DOLU GÖNDERDİK"
İlhan'ın kısa sürede A Milli Takım'a davet edilmesinin kendisini şaşırttığını belirten Schaefer, oyuncuya sabırlı olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduklarını söyledi:
"İlhan Fakılı'nın bu kadar kısa sürede Türkiye A Milli Takımı'na seçilmesini beklemiyordum. Önünde daha çok uzun bir kariyer var. Sakin ve adım adım gitmeli. Bizim ona nasihatlerimizde oluyordu, Türkiye'de her şey olumlu ya da olumsuz çok çabuk olur diye. Ona verdiğimiz sırt çantasının içi dolu, içini doldurduğumuz çantası sadece teknik kalitesi değil, insani kalitelerde var. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, ailesi de çok dikkatli ve iyi bir şekilde refakat ediyor kendisine. Her şey onun elinde. O kadar mütevazı ve ölçülü ki ne kadar gazetelerde manşetlere çıksa da milli takıma davet alsa da ayakları yerde kalacaktır. Neticede şu an güzel bir dalganın üstünde sörf yapıyor, inşallah daha çok ilerlemeye devam eder."
"BEŞİKTAŞ BÜYÜK GELİR SAĞLAYABİLİR"
Ahmet Schaefer, İlhan Fakılı'nın gelecekte Beşiktaş'a önemli bir transfer geliri kazandırabileceğini de dile getirdi:
"Bu yaşta potansiyelinin tamamen ortaya çıkmamış olması doğal bir şey. Beşiktaş, tecrübeli bir oyuncu almadı potansiyeli görüp aldı. Beşiktaş'ta edindiği tecrübeyle ve ortamla ileride maddi açıdan da büyük bir gelir sağlayabilir. Belki günün birinde İspanya'da çok iyi takımlarda oynar. Henüz yaşı 20 gelişecek, daha kaç maç oldu. Taze bir proje, birkaç ay geçsin. Önünde yol var. Futbolcular bazen unutuluyor, onlar da insan. Her hafta böyle etkileyici performans göstermek mümkün değil."