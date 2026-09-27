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Bilic 14 yıl sonra Hırvatistan'ın başında galip geldi!

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 01:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bilic 14 yıl sonra Hırvatistan'ın başında galip geldi!
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Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Slaven Bilic, 14 yıl aradan sonra bir kez daha Hırvatistan Milli Takımı'nın başında sahaya çıktı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

İki takımın da yeni teknik direktörleri yönetiminde çıktığı karşılaşmanın ilk yarısı kontrollü bir oyuna sahne oldu.

Hırvatistan, devrenin son bölümünde baskısını artırırken Luka Sucic'in 23. dakikadaki vole vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Konuk ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Petar Sučić ile gole yaklaşsa da kaleci Lukas Hornicek gole izin vermedi.

MODRIC PERDEYİ AÇTI

Hırvatistan, ikinci yarının başında öne geçti.

Igor Matanovic'in Çek savunmasının hatalı pasını kesmesinin ardından topla buluşan Luka Modrić, ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

ÇEKYA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi ekip, yakaladığı ilk ciddi fırsatlardan birini gole çevirdi.

Adam Hlozek'in pasında ceza sahası merkezinde topla buluşan Adam Karabec, yaptığı vuruşla kaleci Dominik Livakovic'i mağlup ederek skoru eşitledi.

PASALIC GALİBİYETİ GETİRDİ

Çekya, Matej Radosta ile önemli bir fırsattan yararlanamazken Hırvatistan maçın son bölümünde yeniden öne geçti.

Ivan Perisic

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Çekya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

'in ortasında arka direkte yükselen Marco Pasalic'in kafa vuruşunda top, kaleci Hornicek'in müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve skor 2-1 oldu.

Çekya, kısa süre sonra Radosta ile bir kez daha ağları havalandırdı ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

BİLİC GALİBİYETLE DÖNDÜ

Kalan bölümde skor değişmedi ve Slaven Bilic, 14 yıl aradan sonra yeniden başına geçtiği Hırvatistan Milli Takımı ile ilk maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Hırvatistan, bu sonuçla İngiltere ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde UEFA Uluslar Ligi'ne üç puanla başladı.

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