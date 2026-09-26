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İtalya'da Dusan Vlahovic şaşkınlığı!

Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic'in performansı İtalya'da gündem olurken Juventus cephesinden Sırp golcü ve Fabio Miretti için dikkat çeken açıklamalar geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Eylï¿½l 2026 16:51 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylï¿½l 2026 16:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
İtalya'da Dusan Vlahovic şaşkınlığı!
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla İtalya'da gündem olmaya devam ediyor.

Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Sırp golcü, çıktığı 7 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında Vlahovic'in Juventus'tan ayrılığı ve siyah-beyazlı takımdaki performansı değerlendirilirken, deneyimli isimlerden Sırp golcüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

LUCA TONI'DEN VLAHOVIC ÖVGÜSÜ

Juventus'un eski santrforlarından Luca Toni, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Vlahovic'in ceza sahasındaki bitiriciliğine dikkat çekti.

Toni, "Dusan klasik bir santrfor. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içinde onun gibi bitirici değil. O eşsiz bir oyuncu. Juventus seçimlerini yaptı ve sözleşmeyle ilgili maddelerin bunda rol oynamış olması muhtemel." ifadelerini kullandı.

"VLAHOVIC VE MIRETTI İKİ KANAYAN YARA"

Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli, Vlahovic'in ayrılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken Beşiktaş'ın bir diğer oyuncusu Fabio Miretti hakkında da konuştu.

Gambelli, "Bana göre o üst düzey bir oyuncuydu. Juve'de iyi işler yaptı. Sakatlıklar nedeniyle zor dönemler geçirdi ama üzerine düşeni yaptı. Ayrılması benim için üzücü, onu tutabileceklerini umuyordum. Aynı şekilde Miretti de öyle. İtalyan oyuncular birer değer. Onu daha fazlasını yapabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ve bu ciddi bir kayıp. Juventus'a iyi bir şekilde uyum sağlayabilirdi. Mali sorunlar onun fedakarlığına yol açtı. Bunlar kanayan iki yara, Vlahovic ve Miretti." ifadelerini kullandı.

MAROCCHINO: "EN ÇOK ÖZLENEN OYUNCU VLAHOVIC"

Juventus'un eski futbolcularından Domenico Marocchino da Vlahovic'in performansını değerlendirdi.

Marocchino, "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. Antrenörler taktikleri verir ve belirler ancak maçı gerçekten belirleyen oyunculardır. Vlahovic çok eleştirildi ama yine de topu ağlara gönderiyor." ifadelerini kullandı.

VLAHOVIC'TEN 7 MAÇTA 5 GOL

Dusan Vlahovic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçta 5 gol kaydetti. Sırp golcünün performansı, Juventus'tan ayrılığının ardından İtalya'da da gündem olmaya devam ediyor.

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