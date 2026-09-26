Alperen Şengün'den Bogdanovic sözleri: 'Sanki 3-4 yıldır birlikte oynuyoruz'

NBA'de Houston Rockets ile 6. sezonuna girmeye hazırlanan milli basketbolcu Alperen Şengün, takımının yeni sezon kampında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Locked On Rockets'a konuşan Şengün, takımın yeni transferleri Bogdan Bogdanovic ve Marcus Smart'ın takıma hızlı şekilde uyum sağladığını belirtirken, yeni sezondaki hedefleri ve kendi oyunundaki gelişim hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
"FRED VE MARCUS'UN DÖNÜŞÜ HARİKA"
Alperen Şengün, Fred VanVleet ve Marcus Smart'ın takıma liderlik ettiğini belirterek, yeni sezonda güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi.
"Fred'in ve Marcus'un dönüşü harika. Fred bize liderlik ediyor, sürekli konuşuyor ve herkesi sahada doğru yere konumlandırıyor. Marcus da hemen hemen aynı şekilde. Daha bugün Fred'e söylüyordum, gerçekten çok iyi bir takımımız var. Marcus'a, Bogi'ye sahip olmak gerçekten çok güzel. Ne yapacaklarını, oyuncuları sahada nasıl yönlendireceklerini çok iyi biliyorlar. Savunmada da harikalar. Bu yüzden onlarla olmaktan çok mutluyum."
"ŞUT BENİM İÇİN TAMAMEN ZİHİNSEL"
Şengün, şut konusunda kendisine daha fazla güvendiğini ve özellikle maç içerisinde acele etme problemini çözmeye çalıştığını ifade etti.
"Sadece kendime daha fazla güveniyorum, bol bol tekrar yapıyorum ve üzerine çok fazla düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim, şut benim için tamamen zihinsel bir durum. Şutu atarken kendimi iyi hissediyorum ama maç içinde bazen biraz fazla acele ediyormuşum gibi geliyor. Şu an bunun üzerinde çalışıyorum. Tabii biraz zaman alıyor. Sezon içinde, sezon başından itibaren giderek daha iyi olacağım ve sadece o küçük detaylara odaklanacağım."
"KOÇ BENDEN KÖŞE ÜÇLÜĞÜ İSTİYOR"
Milli basketbolcu, yeni sezonda özellikle köşe üçlükleri konusunda kendisini geliştirmek istediğini belirtti.
"Muhtemelen köşe üçlükleri. Koçun ve diğerlerinin de benden istediği şey bu, ayrıca ben de bu konuda gelişmek istiyorum. Sadece alanı açmak ve takım arkadaşlarıma biraz daha boşluk yaratmak için. Bunun dışında, her yıl giderek daha iyi olmam gereken standart şeyler var. Muhtemelen sol omuzumdan dönerek oynadığım oyunlar, artık solumu da daha fazla kullanıyorum. Yani bu tarz şeyler."
"BOGI VE MARCUS İLE 3-4 YILDIR OYNUYOR GİBİYİM"
Alperen Şengün, Bogdan Bogdanovic ve Marcus Smart'ın takıma kısa sürede uyum sağladığını vurguladı.
"Sanki Bogi ve Marcus ile üç-dört yıldır birlikte oynuyormuşum gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedik. Birlikte yemeğe falan gidiyoruz. Etraflarında olmak gerçekten çok güzel. Çok iyi insanlar ve ayrıca iyi bir takıma geldiler. Biz burada herkesi iyi karşılıyoruz ve onlar da çok çabuk uyum sağladılar. Bu yüzden durum çok iyi."
"MARCUS SAVUNMAYI HARİKA OKUYOR"
Şengün, Marcus Smart'ın savunma yönüne de dikkat çekti.
"Marcus Smart, Yılın Savunmacısı seçilmiş bir isim. Sahada nerede olması gerektiğini çok iyi biliyor. Savunmayı harika okuyor. Çok fazla konuşuyor, bu da takıma büyük yardımcı oluyor. Bunlara sahip olmak gerçekten çok iyi. Marcus bunu kesinlikle takıma getiriyor."
"ŞU AN KENDİMİ ÇOK TAZE HİSSEDİYORUM"
Geçtiğimiz sezon EuroBasket nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Şengün, bu sezon kendisini daha hazır hissettiğini söyledi.
"Geçen yıl da iyi hissediyordum ama bu yıl kendimi çok taze hissediyorum ve sadece oyunum üzerinde çalışıyorum. Geçen yıl iyi hissediyordum çünkü turnuvadan hazır, direkt oynayarak gelmiştim ama bu durum sezon ortasında beni biraz yordu. Yine de buna değdi. Yani EuroBasket finali oynadım, madalya kazandım. Şu an kendimi hazır hissediyorum. Formdayım, her şey hakkında iyi hissediyorum. Sadece giderek daha iyi olmak ve sezona odaklanmak istiyorum."
"FRED VE MARCUS'UN DÖNÜŞÜ HARİKA"
Alperen Şengün, Fred VanVleet ve Marcus Smart'ın takıma liderlik ettiğini belirterek, yeni sezonda güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyledi.
"Fred'in ve Marcus'un dönüşü harika. Fred bize liderlik ediyor, sürekli konuşuyor ve herkesi sahada doğru yere konumlandırıyor. Marcus da hemen hemen aynı şekilde. Daha bugün Fred'e söylüyordum, gerçekten çok iyi bir takımımız var. Marcus'a, Bogi'ye sahip olmak gerçekten çok güzel. Ne yapacaklarını, oyuncuları sahada nasıl yönlendireceklerini çok iyi biliyorlar. Savunmada da harikalar. Bu yüzden onlarla olmaktan çok mutluyum."
"ŞUT BENİM İÇİN TAMAMEN ZİHİNSEL"
Şengün, şut konusunda kendisine daha fazla güvendiğini ve özellikle maç içerisinde acele etme problemini çözmeye çalıştığını ifade etti.
"Sadece kendime daha fazla güveniyorum, bol bol tekrar yapıyorum ve üzerine çok fazla düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim, şut benim için tamamen zihinsel bir durum. Şutu atarken kendimi iyi hissediyorum ama maç içinde bazen biraz fazla acele ediyormuşum gibi geliyor. Şu an bunun üzerinde çalışıyorum. Tabii biraz zaman alıyor. Sezon içinde, sezon başından itibaren giderek daha iyi olacağım ve sadece o küçük detaylara odaklanacağım."
"KOÇ BENDEN KÖŞE ÜÇLÜĞÜ İSTİYOR"
Milli basketbolcu, yeni sezonda özellikle köşe üçlükleri konusunda kendisini geliştirmek istediğini belirtti.
"Muhtemelen köşe üçlükleri. Koçun ve diğerlerinin de benden istediği şey bu, ayrıca ben de bu konuda gelişmek istiyorum. Sadece alanı açmak ve takım arkadaşlarıma biraz daha boşluk yaratmak için. Bunun dışında, her yıl giderek daha iyi olmam gereken standart şeyler var. Muhtemelen sol omuzumdan dönerek oynadığım oyunlar, artık solumu da daha fazla kullanıyorum. Yani bu tarz şeyler."
"BOGI VE MARCUS İLE 3-4 YILDIR OYNUYOR GİBİYİM"
Alperen Şengün, Bogdan Bogdanovic ve Marcus Smart'ın takıma kısa sürede uyum sağladığını vurguladı.
"Sanki Bogi ve Marcus ile üç-dört yıldır birlikte oynuyormuşum gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedik. Birlikte yemeğe falan gidiyoruz. Etraflarında olmak gerçekten çok güzel. Çok iyi insanlar ve ayrıca iyi bir takıma geldiler. Biz burada herkesi iyi karşılıyoruz ve onlar da çok çabuk uyum sağladılar. Bu yüzden durum çok iyi."
"MARCUS SAVUNMAYI HARİKA OKUYOR"
Şengün, Marcus Smart'ın savunma yönüne de dikkat çekti.
"Marcus Smart, Yılın Savunmacısı seçilmiş bir isim. Sahada nerede olması gerektiğini çok iyi biliyor. Savunmayı harika okuyor. Çok fazla konuşuyor, bu da takıma büyük yardımcı oluyor. Bunlara sahip olmak gerçekten çok iyi. Marcus bunu kesinlikle takıma getiriyor."
"ŞU AN KENDİMİ ÇOK TAZE HİSSEDİYORUM"
Geçtiğimiz sezon EuroBasket nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Şengün, bu sezon kendisini daha hazır hissettiğini söyledi.
"Geçen yıl da iyi hissediyordum ama bu yıl kendimi çok taze hissediyorum ve sadece oyunum üzerinde çalışıyorum. Geçen yıl iyi hissediyordum çünkü turnuvadan hazır, direkt oynayarak gelmiştim ama bu durum sezon ortasında beni biraz yordu. Yine de buna değdi. Yani EuroBasket finali oynadım, madalya kazandım. Şu an kendimi hazır hissediyorum. Formdayım, her şey hakkında iyi hissediyorum. Sadece giderek daha iyi olmak ve sezona odaklanmak istiyorum."