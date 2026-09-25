Uğurcan Çakır, Fransa maçında kırmızı kart gördü

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk eden Türkiye'de Uğurcan Çakır, 86. dakikada kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Milli kalecinin ceza sahası dışında topa elle dokunduğu pozisyon, karşılaşmanın VAR hakemi Dingert'in uyarısıyla incelendi.
İncelemenin ardından Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kart gösterildi.
Milli kalecinin ceza sahası dışında topa elle dokunduğu pozisyon, karşılaşmanın VAR hakemi Dingert'in uyarısıyla incelendi.
İncelemenin ardından Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kart gösterildi.
Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonpic.twitter.com/dUvUQyGs3a https://t.co/TYMd4i7qej
— Sporx (@sporx) September 25, 2026