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Uğurcan Çakır, Fransa maçında kırmızı kart gördü

Türkiye'nin Fransa ile karşılaştığı maçta kaleci Uğurcan Çakır, VAR incelemesinin ardından 86. dakikada kırmızı kart gördü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylï¿½l 2026 23:40 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylï¿½l 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Uğurcan Çakır, Fransa maçında kırmızı kart gördü
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk eden Türkiye'de Uğurcan Çakır, 86. dakikada kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Milli kalecinin ceza sahası dışında topa elle dokunduğu pozisyon, karşılaşmanın VAR hakemi Dingert'in uyarısıyla incelendi.



İncelemenin ardından Uğurcan Çakır'a doğrudan kırmızı kart gösterildi.

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