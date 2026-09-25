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Galatasaray'da hedef yeniden Renato Veiga

Galatasaray, savunmadaki sorunları çözmek için Villarreal forması giyen Renato Veiga'yı ocak ayında kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylï¿½l 2026 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da hedef yeniden Renato Veiga
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Galatasaray'da savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligin ilk 6 haftasında büyük kayıplar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 60 sezonda ligde kalesinde en fazla golü gördüğü yılı geçiren Galatasaray'da çare yine transferde bulunacak. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez son yıllarda hiç bu kadar kötü bir başlangıç yapmamıştı.

İki futbolcu da yenilen gollerde önemli pay sahibi olunca sarı-kırmızılılar yazın da gündeme gelen Renato Veiga için yeniden harekete geçme kararı aldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk da çok beğeniyor.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

İspanyol ekibi Villarreal forması giyen Portekizli stoper için ocak ayında harekete geçilecek.

Daha önce Rafael Leao transferine ayrılan bütçe nedeniyle beklenen teklifi yapamayan ve mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez daha iddialı bir şekilde kapıyı çalacak.

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmaya hazırlanan yönetim, bunu başarırsa Renato Veiga için önemli bir teklifte bulunacak.

Yönetimin önceliği yarım sezon kiralayıp zorunlu satın alma opsiyonu ile 23 yaşındaki yıldızı bitirmek.

25 MİLYON EURO ÖDENDİ

Villarreal'in geçen sezon 24.5 milyon euro ödeyip Chelsea'den renklerine kattığı Veiga, İspanyol ekibinin vazgeçilmez oyuncularından birisi.

Yazın da Veiga'yı satmaya sıcak bakmayan Villarreal'in, 30 milyon euro'nun altında bir bedele oyuncusunu bırakma ihtimali bulunmuyor.

G.Saray önemli bir oyuncu satışı yapabilirse, Veiga için şartlarını zorlayacak.

LEAO GİBİ LIZBON ÇIKIŞLI

Renato Veiga da tıpkı Rafael Leao gibi Spoting Lizbon altyapısından yetişmiş bir futbolcu.

Daha önce Chelsea ve Juventus denemelerinde de bulunan ancak aradığını bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de kendisini buldu. Burada takımın vazgeçilmezi olan Veiga, Leao ile da milli takımdan yakın arkadaş.

UZUN BOYLU VE TEKNİK

Portekizli futbolcu, uzun boyuna karşın top tekniği de yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Yerden ve hava toplarından savunmada oldukça başarılı olan 23 yaşındaki futbolcu, ayaklarına da oldukça hakim.

Takımının savunmadan topla çıkmasında önemli pay sahibi olan Veiga, uzun ve isabetli paslarıyla izleyenleri mest ediyor.  

 

 

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