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Rabiot'dan Türkiye yorumu ve Merih Demiral sözleri

Fransa Milli Takımı'nda Adrien Rabiot, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rabiot'dan Türkiye yorumu ve Merih Demiral sözleri
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Fransa Milli Takımı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BAKIŞLARIYLA BİZE YARDIMCI OLUYOR"

Zidane'ın gelişiyle takımın oyun düzeninde ve antrenmanlarında bazı değişiklikler yaşandığını belirten Rabiot, "Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti, antrenmanlar biraz değişti. Didier Deschamps'ın farklılığında yeni bir şey yok; sadece tek istediğimiz kazanmak. Zidane'ı bireysel olarak tanımıyordum. Bize günlük hayatta çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışlarıyla bize çok yardımcı oluyor. O bir efsane" dedi.

"TÜRK TAKIMLARINI VE MİLLİ TAKIMI TANIYORUM"

Türkiye'deki futbol ortamına da değinen Fransız oyuncu, "Türk takımlarını ve milli takımı tanıyorum. Türkiye'de çok sıcak bir futbol ortamı var. Atmosfere hazırlandık. Biz profesyonel oyuncularız; amacımız rahat bir şekilde oynamak" ifadelerini kullandı.



MERİH DEMİRAL İÇİN AÇIKLAMA

Rabiot, Merih Demiral hakkında ise "Merih benim arkadaşım. Umarım yarın sahada birlikte oynarız. Onu görmekten çok mutlu olurum" diye konuştu.

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