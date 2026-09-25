Çorum FK'de Burak Yılmaz dönemi!

Çorum FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.
ÇORUM FK'DA YENİ DÖNEM
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı getirdi.
Burak Yılmaz, böylece teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın ardından Çorum FK'nın başına geçti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta adım atan Burak Yılmaz, 6 Temmuz 2023'te siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 6 Ekim 2023'te ise geçici teknik direktörlük görevini üstlendi ve 10 Kasım 2023'e kadar takımın başında kaldı.
Beşiktaş'ta geçici teknik direktör olarak 6 maçta görev yapan Yılmaz, ardından Kayserispor'un başına geçti.
KAYSERİSPOR'DA 21 MAÇ
Burak Yılmaz, Kayserispor'da iki farklı dönemde görev yaptı. 2023-24 sezonunda 15, 2024-25 sezonunda ise 6 Süper Lig maçında takımın başında yer aldı. Böylece sarı-kırmızılı ekipte toplam 21 lig maçına çıktı. Bu dönemde maç başına puan ortalaması 0,90 oldu.
KASIMPAŞA'DA 16 MAÇ
Yılmaz, 2025 yılının başında Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü üstlendi. Lacivert-beyazlılarda 16 maçta görev yapan Yılmaz'ın maç başına puan ortalaması 1,38 oldu.
GAZİANTEP FK DÖNEMİ
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'da görev yaptığı süreçte kısa süreli bir ayrılık yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, kulüpten ayrıldıktan 4 gün sonra yeniden takımın başına geçti. Gaziantep FK'da toplam 32 maçta görev yapan Yılmaz, bu süreçte 1,06 ve 1,81 maç başına puan ortalamalarıyla kayıtlara geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
ÇORUM FK'DA YENİ DÖNEM
Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz'ı getirdi.
Burak Yılmaz, böylece teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın ardından Çorum FK'nın başına geçti.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ BEŞİKTAŞ'TA BAŞLADI
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta adım atan Burak Yılmaz, 6 Temmuz 2023'te siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 6 Ekim 2023'te ise geçici teknik direktörlük görevini üstlendi ve 10 Kasım 2023'e kadar takımın başında kaldı.
Beşiktaş'ta geçici teknik direktör olarak 6 maçta görev yapan Yılmaz, ardından Kayserispor'un başına geçti.
KAYSERİSPOR'DA 21 MAÇ
Burak Yılmaz, Kayserispor'da iki farklı dönemde görev yaptı. 2023-24 sezonunda 15, 2024-25 sezonunda ise 6 Süper Lig maçında takımın başında yer aldı. Böylece sarı-kırmızılı ekipte toplam 21 lig maçına çıktı. Bu dönemde maç başına puan ortalaması 0,90 oldu.
KASIMPAŞA'DA 16 MAÇ
Yılmaz, 2025 yılının başında Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü üstlendi. Lacivert-beyazlılarda 16 maçta görev yapan Yılmaz'ın maç başına puan ortalaması 1,38 oldu.
GAZİANTEP FK DÖNEMİ
Burak Yılmaz, Gaziantep FK'da görev yaptığı süreçte kısa süreli bir ayrılık yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, kulüpten ayrıldıktan 4 gün sonra yeniden takımın başına geçti. Gaziantep FK'da toplam 32 maçta görev yapan Yılmaz, bu süreçte 1,06 ve 1,81 maç başına puan ortalamalarıyla kayıtlara geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE