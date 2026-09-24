Manchester United'ın borcu 1 milyar sterlini aştı

Premier Lig'in en köklü kulüplerinden Manchester United, yayımladığı finansal raporda toplam borcunun 1 milyar sterlini geçtiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kulübün 577,6 milyon sterlin tutarında tarihi borcu bulunurken, kredi borçlarının toplamı 111,4 milyon sterline ulaştı. Transfer ödemeleri de dahil olmak üzere diğer borçların ise yaklaşık 473 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.





Manchester United ayrıca yeni stadyum projesi kapsamında arazi alımı için 63,5 milyon sterlin harcandığını açıkladı. Old Trafford'a yaklaşık 350 metre mesafede yapılması planlanan yeni stadın maliyetinin 2 milyar sterlini aşacağı öngörülüyor.





Sir Jim Ratcliffe döneminde uygulanan maliyet düşürme politikaları kapsamında iki ayrı işten çıkarma süreci gerçekleştirildi ve toplam 450 kişi kulüpteki görevini kaybetti. Maaş giderlerinde ise 11,3 milyon sterlinlik düşüş yaşandı ve toplam rakam 302 milyon sterline geriledi.





United, yaz transfer döneminde Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans için toplam 148 milyon sterlinlik harcama yaptı. Ancak taraftarlar, Luke Shaw'ın sakatlığı nedeniyle sol bek bölgesine ve Benjamin Sesko'ya alternatif olabilecek bir forvet transferinin yapılmamasına tepki gösterdi.



Kulübün CEO'su Omar Berrada, açıklanan finansal sonuçların iş modelinin güçlü olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, mali sürdürülebilirlik konusunda disiplinli bir yaklaşım sürdüreceklerini ifade etti.



