Trae Young, Atlanta'dan neden ayrıldığını anlattı

Washington Wizards yıldızı Trae Young, Atlanta Hawks'tan ayrılma zamanının geldiğini düşündüğünü ancak kulüple ilişkisinin kötü bir şekilde bitmesini istemediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Trae Young, Atlanta'dan neden ayrıldığını anlattı
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Washington Wizards yıldızı Trae Young, Atlanta Hawks'tan ayrılma zamanının geldiğini düşündüğünü ancak kulüple ilişkisinin kötü bir şekilde bitmesini istemediğini söyledi.

Yıldız oyun kurucu, yönetimdeki değişimlerin kendisini eskisi kadar rahat hissetmemesine yol açtığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oklahoma City'de büyüyen Young, Kevin Durant ve Russell Westbrook'un Thunder'dan ayrılmasının ardından taraftarların verdiği tepkileri yakından gördüğünü anlattı. Bu deneyimler, kendi ayrılığını nasıl yönetmek istediğini etkiledi.

Young, "Zamanın geldiğini biliyordum ve doğru şekilde ayrılmak istedim. Bunu hiçbir zaman büyük bir mesele hâline getirmek istemedim. Oklahoma City'de büyüdüm. KD'nin ayrılış biçimi nedeniyle nasıl ağır eleştirildiğini gördüm; ben böyle bir durum yaşamak istemedim. Russ'a Oklahoma City'den ayrıldığında nasıl davranıldığını da gördüm," dedi.

Atlanta'da kurduğu bağları korumak istediğini söyleyen Young, ileride Hawks'a dönme ihtimalini de tamamen dışlamadı:

"NBA'de işlerin nasıl gelişeceğini bilemezsiniz. Bir gün Atlanta'yla yollarımızın yeniden kesişip kesişmeyeceğini de bilemezsiniz. Kulüp sahibi Tony'yi, ortaklarının tamamını ve oradaki herkesi seviyorum. Atlanta'da değer verdiğim çok insan var. Bu yüzden kötü bir şekilde ayrılmak istemedim."

Young, buna karşın kulüp yönetimindeki değişikliklerle birlikte kendisini daha az rahat hissetmeye başladığını söyledi. Özellikle Onsi Saleh'in genel menajer olarak göreve gelmesine işaret etti.

"Üçüncü genel menajere geçip Onsi'yi getirdiğimizde, kendinizi onun gelişinden önceki kadar rahat hissetmiyorsunuz. Bu da benim için büyütülecek bir mesele değildi. Daha sonra anlatacağım çok şey var. Bazen bazı şeyleri geride bırakmak daha iyi."

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