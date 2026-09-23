Fenerbahçe'nin komple korsanı Vedat Muriqi!

Eyüpspor karşısında 4 gol birden atan Fenerbahçe forveti Vedat Muriqi, 6 lig maçında 6 gole ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mallorca formasıyla geçen sezon LaLiga gol krallığını ikinci olarak tamamlayan Kosovalı forvet, o sezonun ilk 6 haftasındaki 4 gollük lig performansını geride bıraktı.
Deneyimli santrforun etkileyici performansı top koşturduğu İspanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere bir çok bölgede övgüleri topladı.
'KARİYERİNİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİ'
İspanya'da, yıldız futbolcunun önceki sezon LaLiga'da olduğu gibi bu sezon Türkiye Süper Lig'de gol krallığında iddialı olduğuna dikkat çekildi.
Ultima Hora'daki haberde "Korsan lakaplı eski Mallorca oyuncusu, kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı, Türkiye liginde gol krallığında üst sıralara yerleşti" ifadeleri kullanıldı.
'ZAFERİN BAŞROLÜ'
El Mundo Deportivo'da şu satırlara yer verildi: "Son yıllarda futbolumuza damga vuran büyük oyunculardan biri olan Vedat Muriqi Fenerbahçe'de zaferin başrolünü üstlendi. Yeni kulübünde kendisini henüz tam olarak tanımayanlara Korsan kendisini tanıttı."
Muriqi, Eyüpspor maçındaki skor katkısının yanında takımının hücum organizasyonunda da önemli rol üstlendi. Sırtı dönük aldığı topları hep olumlu kullanması ve ileriye dönük paslarındaki isabet oranının yüksekliğiyle takımın atağa çıkmasını sağlayan Kosovalı santrfor, sahada basmadık yer bırakmadı, hatlar arasındaki bağlantıdaki kritik rolüyle de komple bir görüntü çizdi.
Deneyimli santrforun etkileyici performansı top koşturduğu İspanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere bir çok bölgede övgüleri topladı.
'KARİYERİNİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİ'
İspanya'da, yıldız futbolcunun önceki sezon LaLiga'da olduğu gibi bu sezon Türkiye Süper Lig'de gol krallığında iddialı olduğuna dikkat çekildi.
Ultima Hora'daki haberde "Korsan lakaplı eski Mallorca oyuncusu, kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı, Türkiye liginde gol krallığında üst sıralara yerleşti" ifadeleri kullanıldı.
'ZAFERİN BAŞROLÜ'
El Mundo Deportivo'da şu satırlara yer verildi: "Son yıllarda futbolumuza damga vuran büyük oyunculardan biri olan Vedat Muriqi Fenerbahçe'de zaferin başrolünü üstlendi. Yeni kulübünde kendisini henüz tam olarak tanımayanlara Korsan kendisini tanıttı."
Muriqi, Eyüpspor maçındaki skor katkısının yanında takımının hücum organizasyonunda da önemli rol üstlendi. Sırtı dönük aldığı topları hep olumlu kullanması ve ileriye dönük paslarındaki isabet oranının yüksekliğiyle takımın atağa çıkmasını sağlayan Kosovalı santrfor, sahada basmadık yer bırakmadı, hatlar arasındaki bağlantıdaki kritik rolüyle de komple bir görüntü çizdi.