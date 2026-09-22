Millilerimize Fransa maçı öncesi müjde: Mbappe antrenmanda yok!

Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, grip belirtileri nedeniyle Türkiye maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 19:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Millilerimize Fransa maçı öncesi müjde: Mbappe antrenmanda yok!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız ile oynayacağı ilk maça hazırlanan Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya üç gün kala hazırlıklarını sürdüren Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, dün gerçekleştirdiği buluşmanın ardından saat 17.30'da antrenmana çıktı.

Taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen idmanın ardından, saat 18.45'ten itibaren imza ve fotoğraf etkinliği düzenleneceği belirtildi.

Grip belirtileri gösteren Fransa Milli Takımı kaptanı, günün antrenmanına katılmadı. Maç öncesi sağlık durumu hakkında önümüzdeki saatlerde net bilgi verilecek. 

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