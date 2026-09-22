Bellingham'dan Romero'ya Messi göndermesi: 'Korkaksın!'

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup ederken dev derbide tansiyon bir an olsun düşmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri, Jude Bellingham ile Cristian Romero arasında yaşanan sözlü tartışma oldu.
BELLINGHAM: "MESSI İLE OYNARKEN ÇOK KONUŞUYORSUN"
İddiaya göre İngiliz yıldız, Arjantinli futbolcuya, "Messi ile oynarken çok konuşuyorsun, burada sesin çıkmıyor. Korkaksın." ifadelerini kullandı.
ROMERO: "GİT KYLIAN'A AĞLA"
Romero ise Bellingham'a, "Dünya Kupası'ndan beri ağlıyorsun. Git Kylian'a ağla. Çeneni kapat." sözleriyle karşılık verdi.
BELLINGHAM: "MESSI İLE OYNARKEN ÇOK KONUŞUYORSUN"
İddiaya göre İngiliz yıldız, Arjantinli futbolcuya, "Messi ile oynarken çok konuşuyorsun, burada sesin çıkmıyor. Korkaksın." ifadelerini kullandı.
ROMERO: "GİT KYLIAN'A AĞLA"
Romero ise Bellingham'a, "Dünya Kupası'ndan beri ağlıyorsun. Git Kylian'a ağla. Çeneni kapat." sözleriyle karşılık verdi.
👀Madrid derbisinde Bellingham ve Romero arasındaki diyalog:
🗣️Jude Bellingham: "Messi ile oynarken çok konuşuyorsun, burada sesin çıkmıyor. Korkaksın."
🗣️Cristian Romero: "Dünya Kupası'ndan beri ağlıyorsun. Git Kylian'a ağla. Çeneni kapat." pic.twitter.com/5tzuY2PvU5
— Sporxtv (@sporxtv) September 22, 2026