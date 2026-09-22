Saha silindirinin altında kalmıştı! Townsend o anları anlattı

İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Andros Townsend, Tayland'da maç öncesi ısınma sırasında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kariyerini Tayland ekibi PT Prachuap'ta sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Pattani karşılaşması öncesinde kontrolünü kaybeden bir saha silindirinin altında kalmıştı. Sol bacağı kısa süreliğine aracın altında sıkışan Townsend, olaydan ciddi bir yara almadan kurtuldu.





"HER İZLEDİĞİMDE YÜZÜMÜ BURUŞTURUYORUM"





Yaşadığı anları anlatan Townsend, kazanın görüntülerini her izlediğinde olayın ne kadar tehlikeli olduğunu yeniden fark ettiğini söyledi.





İngiliz futbolcu, "Her izlediğimde yüzümü buruşturuyorum, inanamıyorum. Neyse ki doğru anda yere düşmeyi başardım ve silindir üzerimden geçerken hiçbir şey kırılmadı." ifadelerini kullandı.





"GERÇEKTEN ÇOK KORKUNÇTU"





Silindirin sol bacağının üzerinden geçtiği anları da anlatan Townsend, takım arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini belirtti.





Townsend, "Sol kolumu kaldırarak üzerimdeki baskının bir kısmını azalttım. Takım arkadaşlarım da silindiri kaldırmaya yardım etti ve altından çıkabildim. Sol bacağımı ezdiği o an gerçekten çok korkunçtu." dedi.





"HER ŞEYİN BİTTİĞİNİ SANDIM"





Daha önce sol ayak bileği ve dizinden ameliyat geçiren Townsend, kaza sırasında özellikle bu bölgelerinin zarar görmesinden korktuğunu dile getirdi.





35 yaşındaki futbolcu, "Sol ayak bileğimin ya da dizimin kırılacağını düşündüm. Her şeyin bittiğini sandım. Çok şanslıydım." sözlerini sarf etti.





Bir dönem Antalyaspor forması da giyen İngiliz futbolcu Andros Townsend, yeni adresi Tayland'da karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaparken saha silindirinin altında kaldı.pic.twitter.com/oJQMHTvYnh



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) September 20, 2026

Yaşadığı kazaya rağmen futbola devam etmesini engelleyecek bir durum yaşamadığını belirten Townsend, kısa süre sonra sahaya da çıktı.





İngiliz futbolcu, PT Prachuap'ın Pattani'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil oldu.





ANTALYASPOR'DA DA FORMA GİYDİ





Kariyerinde Tottenham, Crystal Palace, Everton ve Luton Town gibi takımlarda forma giyen Townsend, İngiltere'den ayrılmadan önce Türkiye'de Antalyaspor'da da görev yaptı.





Deneyimli futbolcu, kariyerini Tayland'da sürdürmeden önce Kanchanaburi Power forması da giydi.





KAZAYI ESPRİYE VURDU





Townsend, yaşadığı tehlikeli olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmişti.



İngiliz futbolcu, kazaya gönderme yaparak, "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş" ifadelerini kullanmıştı.



