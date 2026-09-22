Gary Payton II, Golden State Warriors'ın 2026-27 sezonuna görece düşük beklentilerle girmesinin takımda tanıdık bir atmosfer oluşturabileceğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon 2022'den bu yana ilk kez playoffların dışında kalan Warriors'ın mevcut durumuyla son şampiyonluğuna ulaştığı dönem arasında benzerlikler gören Payton, NBC Sports Bay Area'ya yaptığı açıklamada, "İşin komik tarafı, bu durum bir bakıma 2022 hissi veriyor. Bizden herhangi bir şey yapmamız beklenmiyor ancak hâlâ oldukça iyi bir veteran çekirdeğimiz ve yetenekli genç oyuncularımız var" dedi.
Warriors, 2021-22 sezonuna hanedanlığının önceki şampiyonluk yıllarındaki kadar yüksek beklentilerle girmemişti. Golden State buna rağmen normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlamış, NBA Finalleri'nde Boston Celtics'i altı maçta mağlup ederek şampiyon olmuştu.
O şampiyonluk kadrosunda yer alan Payton, mevcut Warriors'ın da benzer bir ortamdan faydalanabileceğine inanıyor.
Payton, "Bu sezon benim için hedef ve slogan, sağlıklı kalıp eğlenmek" ifadelerini kullandı.
Veteranlarla genç oyuncuların bir arada bulunduğu Golden State kadrosu için sağlık durumu özellikle büyük önem taşıyor. Stephen Curry, Draymond Green ve Al Horford takımın merkezindeki isimler olmayı sürdürürken Jimmy Butler ile Moses Moody'nin de sağlıklı olduklarında önemli roller üstlenmeleri bekleniyor.
Payton, Warriors'ın genç oyuncularının normal sezon boyunca veteranların üzerindeki yükü azaltabileceğini düşünüyor.
"Sezon ilerledikçe genç oyuncular bizim için bazı maçları kazanacak ve veteranlarımıza dinlenip rahatlama fırsatı verecek. Zamanı geldiğinde ve maçlar gerçekten önem kazandığında ise her zaman sahneye çıkacağımızı biliyorsunuz."
Geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmada görev yapan Curry, 26,6 sayı, 4,7 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarıyla takımın merkezindeki yerini korudu. Yıldız oyuncu saha içinden yüzde 46,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 92,3 isabetle oynadı.
Green ise 68 maçta 8,4 sayı, 5,5 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakalarken Warriors savunmasının liderliğini üstlenmeye devam etti.
Payton, Butler ve Moody'nin ilerleyen dönemde takıma dönecek olmasını da iyimserlik nedenlerinden biri olarak gösterdi.
Payton, "30 numaramız [Stephen Curry] ve Draymond'ımız var. Jimmy ile Moses geri döndüğünde neler olacağını asla bilemezsiniz. Doğru zaman gelene kadar doğru basketbolu oynamamız ve sonrasında ne olacağını görmemiz gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz sezon 73 karşılaşmaya çıkan Payton, maç başına 15,6 dakikada 7,5 sayı, 3,6 ribaund, 1,7 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları elde etti. Saha içinden yüzde 58,3 isabet bulan deneyimli oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinde ise yüzde 29,1'de kaldı.
Golden State ayrıca Brandin Podziemski ve Gui Santos'un da bulunduğu genç oyuncu grubuna 2026 NBA Draftı'nın 11'inci sıra seçimi Yaxel Lendeborg'u ekledi. Lendeborg, veteran çekirdeğiyle rekabet ederken genç oyuncularını da geliştirmeye çalışan Warriors'a yeni bir seçenek sunuyor.
Warriors, yaz döneminin önemli bölümünde Giannis Antetokounmpo ve LeBron James'in de aralarında bulunduğu yıldızları kadrosuna katmaya çalışmış ancak bu hamlelerin hiçbiri gerçekleşmemişti.
Warriors, 2021-22 sezonuna hanedanlığının önceki şampiyonluk yıllarındaki kadar yüksek beklentilerle girmemişti. Golden State buna rağmen normal sezonu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlamış, NBA Finalleri'nde Boston Celtics'i altı maçta mağlup ederek şampiyon olmuştu.
O şampiyonluk kadrosunda yer alan Payton, mevcut Warriors'ın da benzer bir ortamdan faydalanabileceğine inanıyor.
Payton, "Bu sezon benim için hedef ve slogan, sağlıklı kalıp eğlenmek" ifadelerini kullandı.
Veteranlarla genç oyuncuların bir arada bulunduğu Golden State kadrosu için sağlık durumu özellikle büyük önem taşıyor. Stephen Curry, Draymond Green ve Al Horford takımın merkezindeki isimler olmayı sürdürürken Jimmy Butler ile Moses Moody'nin de sağlıklı olduklarında önemli roller üstlenmeleri bekleniyor.
Payton, Warriors'ın genç oyuncularının normal sezon boyunca veteranların üzerindeki yükü azaltabileceğini düşünüyor.
"Sezon ilerledikçe genç oyuncular bizim için bazı maçları kazanacak ve veteranlarımıza dinlenip rahatlama fırsatı verecek. Zamanı geldiğinde ve maçlar gerçekten önem kazandığında ise her zaman sahneye çıkacağımızı biliyorsunuz."
Geçtiğimiz sezon 43 karşılaşmada görev yapan Curry, 26,6 sayı, 4,7 ribaund ve 4,7 asist ortalamalarıyla takımın merkezindeki yerini korudu. Yıldız oyuncu saha içinden yüzde 46,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 92,3 isabetle oynadı.
Green ise 68 maçta 8,4 sayı, 5,5 ribaund ve 5,5 asist ortalamaları yakalarken Warriors savunmasının liderliğini üstlenmeye devam etti.
Payton, Butler ve Moody'nin ilerleyen dönemde takıma dönecek olmasını da iyimserlik nedenlerinden biri olarak gösterdi.
Payton, "30 numaramız [Stephen Curry] ve Draymond'ımız var. Jimmy ile Moses geri döndüğünde neler olacağını asla bilemezsiniz. Doğru zaman gelene kadar doğru basketbolu oynamamız ve sonrasında ne olacağını görmemiz gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz sezon 73 karşılaşmaya çıkan Payton, maç başına 15,6 dakikada 7,5 sayı, 3,6 ribaund, 1,7 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları elde etti. Saha içinden yüzde 58,3 isabet bulan deneyimli oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinde ise yüzde 29,1'de kaldı.
Golden State ayrıca Brandin Podziemski ve Gui Santos'un da bulunduğu genç oyuncu grubuna 2026 NBA Draftı'nın 11'inci sıra seçimi Yaxel Lendeborg'u ekledi. Lendeborg, veteran çekirdeğiyle rekabet ederken genç oyuncularını da geliştirmeye çalışan Warriors'a yeni bir seçenek sunuyor.
Warriors, yaz döneminin önemli bölümünde Giannis Antetokounmpo ve LeBron James'in de aralarında bulunduğu yıldızları kadrosuna katmaya çalışmış ancak bu hamlelerin hiçbiri gerçekleşmemişti.