Aziz Yıldırım'dan flaş sözler : 'Herkes gider o kalır!'

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşması öncesinde Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör İsmail Kartal'a verdiği destekle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin başkanının maç öncesinde takımla yaptığı toplantıda Kartal'a olan güvenini açık şekilde dile getirdiği öne sürüldü.
"HERKES GİDER O KALIR"
Aziz Yıldırım'ın futbolculara yaptığı konuşmada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği belirtildi.
MAÇ SONRASI TELEFONLA TEBRİK
Fenerbahçe, milli ara öncesindeki son karşılaşmasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Aziz Yıldırım'ın farklı galibiyetin ardından İsmail Kartal'ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇMİŞTİ
İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından istifa kararı almış ancak yönetimin ikna süreci sonrasında görevine devam etmişti.
Fenerbahçe, Roma maçının ardından Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrılırken, son karşılaşmasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.
"HERKES GİDER O KALIR"
Aziz Yıldırım'ın futbolculara yaptığı konuşmada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a sonuna kadar güveniyorum. Onun önderliğinde sizlerin büyük başarılara imza atacağınızı düşünüyorum. Herkes gider o kalır!" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Bu sözlerin ardından duygulanan İsmail Kartal'ın da Aziz Yıldırım'a teşekkür ettiği belirtildi.
MAÇ SONRASI TELEFONLA TEBRİK
Fenerbahçe, milli ara öncesindeki son karşılaşmasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Aziz Yıldırım'ın farklı galibiyetin ardından İsmail Kartal'ı telefonla arayarak özel olarak tebrik ettiği de aktarıldı.
İSTİFA KARARINDAN VAZGEÇMİŞTİ
İsmail Kartal, Roma karşılaşmasının ardından istifa kararı almış ancak yönetimin ikna süreci sonrasında görevine devam etmişti.
Fenerbahçe, Roma maçının ardından Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle ayrılırken, son karşılaşmasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti.