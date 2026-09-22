Galatasaray'da Leroy Sane alarmı!

Galatasaray'ın yıldız transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı forma altında beklentilerin uzağında kaldı. Alman futbolcu, son 12 maçında gol sevinci yaşayamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 22 Eylül 2026 10:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Leroy Sane alarmı!
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılamakta zorlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Manchester City ve Bayern Münih'in yanı sıra Almanya Milli Takımı'nda gösterdiği performanslarla adından söz ettiren 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla gol yollarında sessiz kaldı.

GOL ORUCUNDA

Leroy Sane, tam 12 maçtır gol atamıyor. Alman futbolcu, son golünü geçtiğimiz sezon RAMS Park'ta 1-1 sona eren Kocaelispor karşılaşmasında kaydetti.

Sane, bu maçın ardından çıktığı 12 karşılaşmada da fileleri havalandıramadı.

BU SEZON KATKI YOK

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta gol veya asist üretemedi. Sane'nin performansı, sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı. 

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