Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder özel hatıralarını satışa çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı oynayan Sneijder maç topunu 6 bin 124 euro, gümüş topu ise 19 bin 1 euroya alıcı buldu. İhalede, Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'ndaki bronz madalyası da 6 bin 500 euroya satılırken, katılım madalyası da bin 42 euroya verildi.
ALMAN BASINI YAZDI
Hollandalı eski yıldız toplamda, açık artırma 32 bin 667 euro gelir sağladı. Sneijder'in bunu mali sıkıntılar nedeniyle yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken, Alman Gazetesi Bild'de ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Futbolcu için, "Leergeld" adlı podcast serisinde İstanbul'da 2-3 milyon euro yatırım yaptığı gayrimenkul projesinden bahsedilmişti.
Bu proje onun için mali bir felakete dönüştüğü, projenin arkasında bir suç örgütünün olduğunu ve parasını geri almak için bir avukat tuttuğunu açıklanmıştı. Sneijder'in yakında, 2013'te Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında aldığı Ronaldo formasını da açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.
ALMAN BASINI YAZDI
Hollandalı eski yıldız toplamda, açık artırma 32 bin 667 euro gelir sağladı. Sneijder'in bunu mali sıkıntılar nedeniyle yapıp yapmadığı belirsizliğini korurken, Alman Gazetesi Bild'de ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Futbolcu için, "Leergeld" adlı podcast serisinde İstanbul'da 2-3 milyon euro yatırım yaptığı gayrimenkul projesinden bahsedilmişti.
Bu proje onun için mali bir felakete dönüştüğü, projenin arkasında bir suç örgütünün olduğunu ve parasını geri almak için bir avukat tuttuğunu açıklanmıştı. Sneijder'in yakında, 2013'te Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında aldığı Ronaldo formasını da açık artırmaya çıkarılacağı belirtildi.