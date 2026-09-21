İspanya, Luis de la Fuente ile devam dedi

İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente'nin, İspanya Milli Futbol Takımındaki görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında RFEF Yönetim Kurulunun, Fuente'nin görev süresinin 2032 yılına kadar uzatılmasının onaylandığı bildirildi.
Açıklamada 65 yaşındaki teknik adamın 2028 ve 2032 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarıyla 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracağı belirtildi.
İspanyol teknik direktör, İspanya'nın başında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada 65 yaşındaki teknik adamın 2028 ve 2032 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarıyla 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracağı belirtildi.
İspanyol teknik direktör, İspanya'nın başında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.