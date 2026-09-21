Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
8
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
1
Samsunspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Göztepe
2
Rizespor
2
Dün
BİTTİ
Pendikspor
1
Bodrum FK
1
Dün
BİTTİ
Manisa FK
0
İstanbulspor
1
Dün
BİTTİ
Antalyaspor
3
Vanspor FK
0
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
0
Kayserispor
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
2
RB Leipzig
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Elversberg
0
Dün
BİTTİ
Paderborn
3
Hoffenheim
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
0
Liverpool
1
Dün
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Leeds United
0
C.Palace
0
Dün
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M.City
5
Sunderland
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Fulham
1
M. United
1
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1.Lig'de Kayserispor, liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Mardin 1969 Spor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Metro Holding Kayserispor zirvedeki yerini korurken, Bursaspor da liderlik takibini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 21 Eylül 2026 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1.Lig'de Kayserispor, liderliğini sürdürdü
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı.
 
Haftanın kapanış gününde İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi, Metro Holding Kayserispor konuk olduğu Mardin 1969 Spor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Orfa Yapı Pendikspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.
 
Haftaya 16 puan ve averajla lider giren Kayserispor, Mardin deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korudu. Averajla ikinci sırada bulunan Bursaspor, kazanarak zirve takibini sürdürdü.
 
 
- Sonuçlar
 
1. Lig'de 8. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
 
Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1
 
Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2
 
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1
 
SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 2-1
 
Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2
 
Batman Petrolspor-Bursaspor: 1-2
 
Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: 1-1
 
Manisa FK-İstanbulspor: 0-1
 
Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor: 0-1
 
Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK: 3-0
 
 

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Ligde sona eren 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 8 6 1 1 15 3 12 19
2.BURSASPOR 8 6 1 1 16 7 9 19
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 5 1 2 12 7 5 16
4.BATMAN PETROLSPOR 8 5 1 2 15 13 2 16
5.SMS GRUP SARIYER 8 4 2 2 11 9 2 14
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 3 4 1 17 10 7 13
7.MARDİN 1969 8 3 3 2 9 5 4 12
8.ANTALYASPOR 8 4 0 4 14 13 1 12
9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 8 3 3 2 12 11 1 12
10.MUĞLASPOR 8 2 5 1 8 7 1 11
11.BANDIRMASPOR 8 2 4 2 12 5 7 10
12.ORFA YAPI PENDİKSPOR 8 2 4 2 10 13 -3 10
13.MANİSA FK 8 2 3 3 12 12 0 9
14.BODRUM FK 8 1 5 2 7 6 1 8
15.EKENLER BETON SİVASSPOR 8 1 5 2 9 11 -2 8
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 8 1 3 4 6 9 -3 6
17.TURKA ESENLER EROKSPOR 8 0 5 3 4 10 -6 5
18.İSTANBULSPOR 8 1 2 5 7 19 -12 5
19.ARTI DEĞER VANSPOR FK 8 1 3 4 8 17 -9 4
20.BOLUSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1


Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir.

- 9. haftanın programı
 
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şu şekilde:
 
9 Ekim Cuma:
 
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
 
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
 
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
 
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
10 Ekim Cumartesi:
 
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
 
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
 
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
11 Ekim Pazar:
 
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
 
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)
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