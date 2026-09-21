1.Lig'de Kayserispor, liderliğini sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi, Metro Holding Kayserispor konuk olduğu Mardin 1969 Spor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Orfa Yapı Pendikspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.
Haftaya 16 puan ve averajla lider giren Kayserispor, Mardin deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korudu. Averajla ikinci sırada bulunan Bursaspor, kazanarak zirve takibini sürdürdü.
- Sonuçlar
1. Lig'de 8. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1
Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1
SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 2-1
Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2
Batman Petrolspor-Bursaspor: 1-2
Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: 1-1
Manisa FK-İstanbulspor: 0-1
Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor: 0-1
Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK: 3-0
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Ligde sona eren 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|8
|6
|1
|1
|15
|3
|12
|19
|2.BURSASPOR
|8
|6
|1
|1
|16
|7
|9
|19
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|16
|4.BATMAN PETROLSPOR
|8
|5
|1
|2
|15
|13
|2
|16
|5.SMS GRUP SARIYER
|8
|4
|2
|2
|11
|9
|2
|14
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|3
|4
|1
|17
|10
|7
|13
|7.MARDİN 1969
|8
|3
|3
|2
|9
|5
|4
|12
|8.ANTALYASPOR
|8
|4
|0
|4
|14
|13
|1
|12
|9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|3
|3
|2
|12
|11
|1
|12
|10.MUĞLASPOR
|8
|2
|5
|1
|8
|7
|1
|11
|11.BANDIRMASPOR
|8
|2
|4
|2
|12
|5
|7
|10
|12.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|8
|2
|4
|2
|10
|13
|-3
|10
|13.MANİSA FK
|8
|2
|3
|3
|12
|12
|0
|9
|14.BODRUM FK
|8
|1
|5
|2
|7
|6
|1
|8
|15.EKENLER BETON SİVASSPOR
|8
|1
|5
|2
|9
|11
|-2
|8
|16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|8
|1
|3
|4
|6
|9
|-3
|6
|17.TURKA ESENLER EROKSPOR
|8
|0
|5
|3
|4
|10
|-6
|5
|18.İSTANBULSPOR
|8
|1
|2
|5
|7
|19
|-12
|5
|19.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|8
|1
|3
|4
|8
|17
|-9
|4
|20.BOLUSPOR
|8
|0
|1
|7
|3
|20
|-17
|1
Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir.
- 9. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şu şekilde:
9 Ekim Cuma:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)