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İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra fileleri havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 19:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci 476 gün sonra gol attı
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada İrfan Can Kahveci de gol sevinci yaşadı.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında uzun süren gol hasretine son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 476 GÜN SONRA GOL

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla son golünü 31 Mayıs 2025'te oynanan Konyaspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Eyüpspor maçında 45+1. dakikada attığı golle 476 gün sonra yeniden skor üretti.

KASIMPAŞA'DA DA 2 GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Milli futbolcu, lacivert-beyazlı ekipte forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'de bu sezon yeniden forma şansı bulan İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında attığı golle sarı-lacivertli forma altındaki gol hasretini noktalamış oldu.

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