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Old Firm'de zafer yine Rangers'ın!

Rangers, ezeli rakibi Celtic'i önce kupada 3-0, yedi gün sonra ise ligde 1-0 mağlup ederek taraftarlarına muhteşem iki zafer yaşattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 16:45
Old Firm'de zafer yine Rangers'ın!
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İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.

Derek McInnes yönetimindeki konuk ekip, ilk yarıda bulduğu golün ardından skor üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı. Celtic'in ikinci yarıdaki değişiklikleri sonucu değiştirmeye yetmedi ve Rangers sahadan üç puanla ayrıldı.

Öte yandan Rangers, 13 Eylül'de Celtic ile oynadığı Lig Kupası maçında da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla üst üste beşinci galibiyetini alan Rangers, puanını 16'ya yükselterek lider Celtic ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Sezonun ilk yenilgisini yaşayan Celtic ise 18 puanda kaldı.

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