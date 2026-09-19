Hull City ilk defa mağlup

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Hull City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Newcastle United, 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall'un golleriyle maça hızlı başladı.
TZOLAKIS PENALTI KURTARDI
Hull kalecisi Konstantinos Tzolakis, 45+2. dakikada Yoane Wissa'ya penaltı vuruşunda gol izni vermedi.
İkinci yarıya iyi başlayan Hull City, 67. dakikada Muhammed Ali Cho ile farkı 1'e indirdi.
BÜYÜK BASKI GOL GETİRMEDİ
Maçın son bölümünde büyük bir baskı kuran Hull City, beraberlik golünü bulamadı.
HULL İLK DEFA KAYBETTİ
Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 5. haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.
2 hafta aradan sonra kazanan Newcastle United da puanını 8'e yükseltti.
Hull, milli aradan sonra Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Coventry deplasmanına gidecek.
TZOLAKIS PENALTI KURTARDI
Hull kalecisi Konstantinos Tzolakis, 45+2. dakikada Yoane Wissa'ya penaltı vuruşunda gol izni vermedi.
İkinci yarıya iyi başlayan Hull City, 67. dakikada Muhammed Ali Cho ile farkı 1'e indirdi.
BÜYÜK BASKI GOL GETİRMEDİ
Maçın son bölümünde büyük bir baskı kuran Hull City, beraberlik golünü bulamadı.
HULL İLK DEFA KAYBETTİ
Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 5. haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.
2 hafta aradan sonra kazanan Newcastle United da puanını 8'e yükseltti.
Hull, milli aradan sonra Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Coventry deplasmanına gidecek.