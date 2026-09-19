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Hull City ilk defa mağlup

Hull City, Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini 5. haftada Newcastle United'a karşı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 19 Eylül 2026 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hull City ilk defa mağlup
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Newcastle United ile Hull City karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Newcastle United, 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall'un golleriyle maça hızlı başladı.

TZOLAKIS PENALTI KURTARDI

Hull kalecisi Konstantinos Tzolakis, 45+2. dakikada Yoane Wissa'ya penaltı vuruşunda gol izni vermedi.

İkinci yarıya iyi başlayan Hull City, 67. dakikada Muhammed Ali Cho ile farkı 1'e indirdi.

BÜYÜK BASKI GOL GETİRMEDİ

Maçın son bölümünde büyük bir baskı kuran Hull City, beraberlik golünü bulamadı.

HULL İLK DEFA KAYBETTİ

Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, 5. haftada ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

2 hafta aradan sonra kazanan Newcastle United da puanını 8'e yükseltti.

Hull, milli aradan sonra Everton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise Coventry deplasmanına gidecek.

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