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Samsunspor'da Erzurumspor öncesi beş eksik

Samsunspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'da Erzurumspor öncesi beş eksik
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 3 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 6. haftaya averajla 15. sırada girdi.

Karadeniz ekibi, deplasmanda Erzurumspor FK'yi yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Sakatlıkları devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.

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