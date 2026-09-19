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Stamatopoulos: "Son saniyede gol yemek hayal kırıklığı"

Alagöz Holding Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor karşılaşmasının ardından yüksek tempolu ve her sonuca açık bir maç oynandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 00:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stamatopoulos: 'Son saniyede gol yemek hayal kırıklığı'
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Alagöz Holding Iğdır FK Yardımcı Antrenörü Joti Stamatopoulos, Muğlaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Her iki takımın da yüksek tempoda mücadele ettiğini belirten Stamatopoulos, futbol adına üst düzey bir karşılaşma oynandığını söyledi.

"HER İKİ TAKIM DA KAZANABİLİRDİ"

Stamatopoulos, "Bugün herkes çok üst düzey bir maç seyretti. Türk futbolu adına bu çok iyi bir şey. İki takım da çok üst seviyede futbol oynadı. Çok hızlı, süratli bir oyun oldu. Birçok pozisyon yarattılar. Bu maç her sonuca açıktı. Her iki takım da maçı kazanabilirdi, kaybedebilirdi" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Maçın son saniyesinde gol yemelerinin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu belirten Stamatopoulos, "Böyle iyi bir maçtan sonra son saniyede gol yemek gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Burada Muğlaspor'u da kutlamam gerekiyor. Çok iyi bir performans sergilediler. Her iki takım da futbol adına çok iyi işler yaptı" dedi.

"BERABERLİK İYİ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Karşılaşmanın sonucunu da değerlendiren Stamatopoulos, "Tabii ki beraberlikten hiç kimse hoşlanmaz. Ama tarafsız olarak bakmam gerekirse beraberlik iyi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Takımının gelişiminden memnun olduğunu belirten Stamatopoulos, genç oyuncuların kısa sürede uyum sağladığını söyledi.

"Takımımızın çok doğru yolda olduğuna kesinlikle inanıyorum. Takımımıza katılan genç oyuncular hemen adapte oldular ve takıma katkı sağladılar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Muğlaspor'un son dönemdeki performansına da dikkat çeken Stamatopoulos, "Muğlaspor'un son altı maçına baktığınız zaman hiç mağlubiyet almadı. Bu da tesadüf değil" değerlendirmesinde bulundu.

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